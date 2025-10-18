 قلب تپنده حملات موشکی وعده صادق ۲ و ۳ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u06af\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647\u00a0 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u060c \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0631\u0634\u062f \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0642\u062f\u0631\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u062a.\n