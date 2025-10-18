باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 قلب تپنده حملات موشکی وعده صادق ۲ و ۳ + فیلم

نخستین تصاویر از پرتابگرهای بازسازی شده، توسط نیروی هوافضا سپاه منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین تصاویر از پرتابگرهای بازسازی شده و جدید نیروی هوافضای سپاه  که در کنار موشک‌های بالستیک ارتقا پیدا کرده، منتشر شد.

فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه گفت: قدرت موشکی ایران هر ساعت در حال افزایش است.

مطالب مرتبط
 قلب تپنده حملات موشکی وعده صادق ۲ و ۳ + فیلم
young journalists club

اعتراف به توان موشکی ایران + فیلم

 قلب تپنده حملات موشکی وعده صادق ۲ و ۳ + فیلم
young journalists club

طمع غرب به توانمندی بازدارنده موشکی ایران + فیلم

 قلب تپنده حملات موشکی وعده صادق ۲ و ۳ + فیلم
young journalists club

سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اقدام عجیب ترامپ در واکنش به تظاهرات در آمریکا علیه او + فیلم
۱۷۱۰

اقدام عجیب ترامپ در واکنش به تظاهرات در آمریکا علیه او + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم
۱۵۰۶

حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
حمله مجدد شهرک نشینان مسلح صهیونیست به کشاورزان فلسطینی + فیلم
۸۹۴

حمله مجدد شهرک نشینان مسلح صهیونیست به کشاورزان فلسطینی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم
۸۳۵

از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
 مواد غذایی که کلسیم مناسب در روز را به بدن می‌دهد + فیلم
۸۱۹

 مواد غذایی که کلسیم مناسب در روز را به بدن می‌دهد + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
می بایست در اولین لحظات حماقت، دشمن پشیمان شود و البته دیگر برایش این پشیمانی با قبول آتش بس! نباید سودی به همراه داشته باشد بی شک نظام سلطه که در قرن اخیر متاسفانه باتوسل به زحمات و نوآوریهای دانشمندان جهان به تجهیزات پیشرفته در همه زمینه ها مجهز شده و تجربه بسیاری در خباثت ورزی کسب کرده تا مطمئن نشود که در حمله ای سود بیشتری کسب می کند تا ضرروزیان حمله نخواهد کرد در واقع میزان آمادگی و اشراف اطلاعاتی و تجهیزات به روز و شجاعت رودررویی ما احتمال وحشیگری دشمنان راکم و کمتر خواهد کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
تا زمانی که نتوانیم کاخ سفید هدف قرار ندهیم باز دارندگی کامل نیست حتی باید گلاهکها توان هسته ای داشته باشند لازم شد اقدام بکنیم بادشمن نامرد باید با بی رحمی رفتار بکنیم
۱
۱
پاسخ دادن