باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|مدل خودرو
|قیمت به تومان
|پژو پارس XU7P 1403
|۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|
۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار
|۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار
|۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار
|۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار
|۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۴۶۵،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار
|۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰