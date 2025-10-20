در نشست مسئولان بعثه وسازمان حج اعلام شد از زمان شروع عملیات عمره در شهریور ماه تاکنون ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی مشرف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که از زمان شروع عملیات عمره در شهریور ماه تاکنون ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی مشرف شدند.

به‌گفته نصراله فرهمند مدیرعامل شرکت عمره سعادت این زائران درقالب بیش از ۴۰۰ کاروان اعزام شدند و استان‌های تهران، خراسان رضوی و گلستان بیشترین تعداد زائران را داشتند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم به رضایتمندی نسبی عمره گزاران از عملکرد خادمان درعملیات امسال به لحاظ ارائه خدمات و همچنین تعامل صورت گرفته با شرکت‌های کشور میزبان اشاره و تاکید کرد که کاستی‌های اجمالی باید با تلاش بیشتر برطرف و گام‌های بلند تری درماه‌های پیش رو برداشته شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب با توجه به انتخاب علیرضا رشیدیان بعنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به مذاکرات حج پیش رو با نمایندگان کشور میزبان و حضور در نمایشگاه جده و معرفی خدمات و فعالیت‌های سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: تاکنون حج ایران در طراز خوبی برگزار میشده و در بخش‌های مختلف مورد توجه کشور‌های دیگر برای الگوگیری قرار داشته است.

در ادامه این جلسه، معاون حج و عمره سازمان حج به پیش ثبت نام حدود ۲۰ هزار نفر در سامانه برای حج پیش رو اشاره کرد و از انتشار اطلاعیه و اعلام اولویت‌های جدید برای پیش ثبت نام خبر داد.

اکبر رضایی لزوم توجه به معاینات زائران را یادآور شد و گفت: از مبلغ اولیه پرداختی زائران برای تامین هزینه قرارداد‌هایی که در بخش‌های حمل و نقل هوایی، مشاعر و زمین مورد استفاده در عرفات و منا و ... نهایی شده و یا می‌شود، استفاده خواهد شد و تامین هزینه خرید ارز مورد نیاز حج نیز در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

سرپرست حجاج ایرانی هم از رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خواست تدابیر لازم در پیش ثبت نام از زائران حج ۱۴۰۵ اندیشیده شود تا افرادی که احتمال دارد در معاینات پزشکی پذیرفته نشوند از این موضوع در گام اولیه مطلع باشند و آن را مدنظر قرار دهند.

سید علی مرعشی هم به ۱۷ هزار ویزیت زائران ایرانی از شروع عملیات عمره اشاره کرد و از فوت سه عمره گزار از ابتدای این عملیات در مدینه و مکه خبر داد.

وی گفت: در مکه دو درمانگاه ۱۶ ساعته و دو درمانگاه ۸ ساعته به زائران خدمات درمانی ارائه می‌دهند و در مدینه هم با استقرار پزشک عرب زبان امور درمانی زائران در درمانگاه‌های کشورمیزبان انجام و پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، دربخش دیگری از این جلسه، آقای محمد حسین خوشنویس معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم رهبری از سفر اخیر خود به سرزمین وحی و بازدید‌های صورت گرفته از هتل‌های محل اسکان زائران ایرانی در مدینه و مکه و خدماتی که به زائران ارائه می‌شود گزارش داد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از دست اندرکاران ستاد عملیات عمره خواست که محور‌های این گزارش را مد نظر قرار دهند.

وی تاکید کرد: در کنارعمره ارزان باید کرامت زائران حفظ شود و در اسکان، تغذیه، امور درمانی و پزشکی و حمل و نقل درون شهری و بین شهری و ... تسهیلات مناسب برای عمره گزاران ایرانی فراهم شود.





