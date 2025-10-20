بر اساس حکم وزارت دادگستری طالبان، مالکیت دولتی بیش از ۱۸ هزار جریب از اراضی شهرک آریا در کابل تأیید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت دادگستری طالبان اعلام کرد دادگاه تخصصی زمین‌های غصب‌شده، پس از بررسی اسناد، مالکیت دولتی ۱۸.۲ جریب از اراضی واقع در فاز اول و دوم شهرک آریا در ناحیه دهم کابل را تأیید کرده است. این پرونده که قبلاً توسط کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بررسی شده بود، به این دادگاه ارجاع شده بود.

شهرک آریا که حدود یک دهه قبل با هدف تهیه سرپناه برای قشر در حال توسعه ساخته شد، یکی از بزرگ‌ترین و پرامکانات‌ترین شهرک‌های جدید در افغانستان به حساب می‌آید.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این نیز وزارت دادگستری طالبان با ادعای دولتی بودن زمین‌های منطقه نوآباد غزنی – که از مناطق شیعه‌نشین است و به گفته منابعی بیش از ۱۲ هزار تن در آن زندگی می‌کنند – اعلام کرده بود در صورت عملیاتی شدن این حکم، هزاران ملک شخصی مصادره خواهد شد. این اقدام می‌تواند به بزرگترین موج کوچ اجباری در دوره طالبان منجر شود.