باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در فصل پاییز، لرستان چهرهای کاملاً متفاوت از تابستان و بهار به خود میگیرد؛ ترکیبی از مه، رنگهای گرم پاییزی، و صدای رودخانههایی که از بارانهای تازهباریده پرخروش شدهاند.
جنگلهای بلوط زاگرس در مناطقی مثل سپیددشت، پاپی و بیرانشهر به رنگهای زرد، نارنجی و قرمز درمیآیند؛ منظرهای شبیه تابلو نقاشی.
دریاچه گهر در این فصل با مه صبحگاهی و انعکاس رنگ درختان اطرافش، یکی از رؤیاییترین صحنهها را رقم میزند.
آبشارهای لرستان مثل بیشه، نوژیان و وارک، در پاییز پرآبتر و دیدنیترند.
️ آبوهوا
هوای پاییز لرستان معمولاً خنک و بارانی است. در ارتفاعات مثل شهرستان ازنا یا الیگودرز، گاهی برف زودرس هم میبارد.
صبحها مه غلیظ در دشتها و کوهپایهها منظرهای رمزآلود ایجاد میکند.
فرهنگ و حالوهوا
مردم لرستان در پاییز مشغول برداشت محصولات کشاورزی مانند گردو، انگور و زالزالک هستند.
موسیقی لری در این فصل حالوهوای خاصی دارد صدای سرنا و کمانچه در غروبهای سرد پاییزی حالتی غمانگیز و دلنشین میآفریند.