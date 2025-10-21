باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در فصل پاییز، لرستان چهره‌ای کاملاً متفاوت از تابستان و بهار به خود می‌گیرد؛ ترکیبی از مه، رنگ‌های گرم پاییزی، و صدای رودخانه‌هایی که از باران‌های تازه‌باریده پرخروش شده‌اند.

جنگل‌های بلوط زاگرس در مناطقی مثل سپیددشت، پاپی و بیرانشهر به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز درمی‌آیند؛ منظره‌ای شبیه تابلو نقاشی.

دریاچه گهر در این فصل با مه صبحگاهی و انعکاس رنگ درختان اطرافش، یکی از رؤیایی‌ترین صحنه‌ها را رقم می‌زند.

آبشار‌های لرستان مثل بیشه، نوژیان و وارک، در پاییز پرآب‌تر و دیدنی‌ترند.

️ آب‌وهوا

هوای پاییز لرستان معمولاً خنک و بارانی است. در ارتفاعات مثل شهرستان ازنا یا الیگودرز، گاهی برف زودرس هم می‌بارد.

صبح‌ها مه غلیظ در دشت‌ها و کوهپایه‌ها منظره‌ای رمزآلود ایجاد می‌کند.

فرهنگ و حال‌و‌هوا

مردم لرستان در پاییز مشغول برداشت محصولات کشاورزی مانند گردو، انگور و زالزالک هستند.

موسیقی لری در این فصل حال‌و‌هوای خاصی دارد صدای سرنا و کمانچه در غروب‌های سرد پاییزی حالتی غم‌انگیز و دلنشین می‌آفریند.