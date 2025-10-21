در پی شکایت شاکی خصوصی، یک بازیگر مطرح سینما به اتهام تجاوز به عنف بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

برچسب ها: بازیگر سینما ، تجاوز
خبرهای مرتبط
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
برای دومین بار از سوی دیوان عالی کشور؛
حکم اعدام شکارچی زنان نقض شد
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
اتهام تجاوز به ۸زن در پرونده «کیوان»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
پ ژ ج !!!!!!
۹
۹
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بازداشت رپر معروف به اتهام تعرض به دختر نوازنده
رپر معروف که متهم است به یکی از نوازندگان گروهش تعرض کرده با حکم دادگاه کیفری بازداشت شد.
باشگاه خبرنگاران جوان- شهریور امسال دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از پسر جوانی که رپر و رقصنده است شکایت کرد و مدعی شد به او تجاوز کرده است. وی افزود: «در مسیر ما مثل همیشه فقط درباره کار صحبت کردیم. وقتی به خانه‌مان رسیدم پیاده شدم و از او خداحافظی کردم، اما او هم پیاده شد و بعد از باز شدن در خانه‌ام بدون اجازه و با زور وارد شد و به من تجاوز کرد حتی با موبایلش از من فیلم و عکس گرفت و تهدیدم کرد که اگر به حرفش گوش نکنم و در مورد این موضوع با کسی حرف بزنم من را می‌کشد.»
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
این بدبخت چقدربدشانس بوده
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
از کجا معلوم خانم تهمت نزده باشه
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
در هر پرونده اینچنینی زنان بی حجاب و بی عفت هم شریک جرم اند.اینها نباید قسر در برن و مثل یک فرشته همیشه محق باشن خودشونم سهیمن در وقوع این جرایم
۱۵
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چرا حرف بیخود میزنی؟ اولا که تو از کجا میدونی که دختره بی حجاب بوده و دوم اینکه پس اگر شما مثلا یک لحظه در خیابون شال از سرت افتاد یک مرد حق داره همون لحظه به شما تجاوز کنه؟ یا اگر اینطور بود در تمام کشورهای دنیا باید به همه زنها تجاوز بشه،!! شما یه عده تندرو هستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مرد حسابی الان وضع موجود یه شال از سر افتادنه؟ انصافم خوب چیزیه.
آمار تجاوز تو کشور هایی که شما دوست داری خیلی بالاتر از ایرانه ولی هم جرمش اونجا مثل ایران سنگین نیست هم بانوانشون هزینه بی عفتی رو به جون خریدن و با این جور اتفاقات کنار اومدن
Finland
ابوالفضل
۱۱:۳۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
به نظرم خواسته اخاذی کنه قبول نکرده اینم یک شکایتی کرده که ابرو طرف ببره . اگر بی گناه هم باشه دیگه ابروش رفته هیچ راهی هم برای برگشتش نیست
۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چنین بازیگرانی تو خفا هزار تا غلط میکنن بعد میان جلو دوربین فیلم و سریال ادای آدم حسابی ها رو در میارن
۱۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اتفاقا برخی جلو دوربین هم خیلی غلطها میکنن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خب این چه اداییه در میارین اسمشو نمی نویسین. . بازیگرا و سلبریتی ها خودشون هر غلطی می کنن عین خیالشون نیست شما چرا مثلا پرده پوشی می کنین
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
نوشتن آقای جمشیدی ولی به نظرم یه اشتباهی شده یا براش پاپوش دوختن چون دختره گفته منو میخواسته برسونه بعد به زور برده خونشون دست و پام رو بسته و تجاوز کرده . به نظر میاد دختره داره دروغ میگه
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
البته الان اسمش میشه تجاوز به عنف! اون زمان با رضایت هر دو بوده برای دادن نقش به بازیگر خانم!
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
این کار شما اسمش قضاوته ولی به نظر خودتون البته فقط به نظر خودتون طرز فکرتون خیلی درسته
Iran (Islamic Republic of)
عماد
۱۱:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بازیگر کسی نیست به اسم پژمان جمشیدی
۱۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تهمت و افترا گناه کبیره است . شرم کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دولت و مردم مقصریند که این‌قدر به اینها بها میدهند
که باعث میشه .متوهم شوند .چونکه ظرفیت
بزرگ شدن الکی را ندارند
در هر کاری دخالت کنند و استوری بگذارند برای جذب دنبال کننده بیشتر در سایت ها و درامد بیشتری بسازند
و هم غربی ها اقامت اش را کنسل نکنند و
بعد هم بهشون جوایز بین الملی بدهندِ
همه جور فقط و فقط بفکر منافع خودشان هستند
حالا به هر قیمتی
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
پس الان شما چکاره هستید که مردم و دولت و بازیگرها و حتی دولت‌های غربی و متهم میکنید و حتی دستور هم صادر کردی که چه کاری انجام بدم و چه کاری و انجام ندن؟؟؟ ?
شما دیگه کی هستید!!، اگر شما رو به حال خودتون بذارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
این بازیگر اسم نداره؟ یا اینکه از همین حالا بوی تبرئه میاد؟؟؟
۳
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
زیرخاکی هم مالیده شد رفت! واقعا این هنرپیشه هاگند میزنن توی زحمت همکارانشان و مردمی که تنها سرگرمیشان تماشای سریالهای سریالی و یا تکراریست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اسمش پژمان جمشیدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
11:12 تهمت نزن تا مشخص نشده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اسم این مرد شریف را هم اطلاع رسانی کنید !
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
پژمان جمشیدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خب اینهمه بازیگر خوب اسم میبری
اسم اینم بیار
اگه متهم نباشه خبرش رو هم دوباره بزن.
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۰۹:۵۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
این جوری خبر رو پخش میکنید که مردم ،،به دنبل خبر های بیگانه میروند،
آخی آخی ??????
۴
۲۷
پاسخ دادن
۱۲
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد