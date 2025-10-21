باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دورهمی سربازها + فیلم

جمعی از سربازان گلستان اعزامی سال ۱۳۸۰ دور هم جمع شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از سربازان گلستان اعزامی سال ۱۳۸۰ در یک دورهمی خاطرات دوران سربازی خودشان را زنده کردند.

 

