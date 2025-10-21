باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با وجود مناطق روستایی فراوان، کوهستانی بودن بعضی بخش‌ها و پراکندگی دانش‌آموزان، شرایط سخت‌تری نسبت به استان‌های شهری دارد. مدارس کانکسی یا سنگی در مناطق روستایی اغلب مشکلات بیشتری دارند.

تجمع دانش‌آموزان در کلاس‌های پر تراکم نیز یکی از شرایطی است که به دلیل کمبود فضا و امکانات مناسب، ساخت و ساز جدید را الزامی کرده است.

تأخیر در سیاست‌ها/برنامه‌ها و اولویت‌بندی‌ها

اگرچه «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در استان مطرح شده و دستوراتی از سطوح بالا صادر شده، اما سرعت اجرای آن در همه نقاط یکنواخت نیست.

توجه به زیرساخت‌های فرعی مانند تجهیزات، امکانات ورزشی، آزمایشگاه و … نیز کمتر دیده شده که ممکن است تکمیل فضا‌ها را با تأخیر مواجه کند.

وقتی دانش‌آموزان در فضای نامناسب (کانکسی، سنگی، زیرساخت‌های ناقص) تحصیل کنند، انگیزه، تمرکز و نتیجه آموزشی آنها ممکن است کاهش یابد.

همچنین، مناطق روستایی و کم‌برخوردار که بیشتر دچار این مشکل هستند، از نظر فرصت آموزشی نسبت به مناطق شهری یا برخوردار، عقب می‌مانند. این موضوع مغایر با هدف عدالت آموزشی است. وقتی مدرسه امن، مجهز، سرشار از امکانات وجود نداشته باشد، احتمال ترک تحصیل یا افت دانش‌آموزان بیشتر می‌شود.

دانش‌آموزانی که در کلاس‌های با تراکم بالا یا در شرایط بنجل درس می‌خوانند، به سختی می‌توانند بهره لازم را ببرند و این می‌تواند شکاف آموزشی را تشدید کند.

تکمیل ۶۴ مدرسه نیمه تمام در دستورکار قرار گرفت

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: تکمیل ۶۴ مدرسه نیمه‌تمام که به طور میانگین ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند یکی از اولویت‌های ما در راستای توسعه عدالت آموزشی در استان است.

در جلسه توسعه عدالت آموزشی که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: ما در مجموعه استانداری تمام تلاش خود را برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی آموزشی و جلب مشارکت مردمی به کار خواهیم بست.

وی با تأکید بر لزوم تحقق عدالت آموزشی در سراسر استان تصریح کرد: پروژه‌های نوسازی و توسعه مدارس باید به گونه‌ای پیش برود که عدالت آموزشی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار به درستی محقق شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: باید توجه داشته باشیم که توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی تنها با نگاه عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مردم و خیرین است.

مجیدی از پیگیری ویژه احداث دیوار و محوطه‌سازی مدارس نوساز جایگزین کانکس خبر داد و گفت: پیگیری ۶۴ مدرسه نیمه‌تمام که به طور میانگین ۶۵ درصد پیشرفت تکمیل ۶۴ مدرسه نیمه تمام در دستور کار قرار دارد.

مسئله مدارس نیمه‌تمام در استان لرستان هم چالشی جدی و هم پتانسیلی برای ارتقای وضعیت آموزشی است. از یک سو، با وجود تعداد زیاد پروژه‌ها و مشکلات متعدد، اگر به آن بی‌توجهی شود، می‌تواند به عقب‌ماندگی آموزشی، نابرابری و اتلاف منابع منجر شود.

از سوی دیگر، با اراده و برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از منابع، مشارکت مردمی و مدیریت قوی، می‌توان گام‌های بزرگی برای تحقق عدالت آموزشی، نوسازی فضای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در استان برداشت.