رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه در اتهام‌زنی بی‌سابقه اعلام کرد که سرویس جاسوسی انگلیس پشت حملات خرابکارانه به خطوط لوله گاز نورد استریم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) امروز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان جاسوسی انگلیس در هدف قرار دادن خطوط لوله انتقال گاز «نورد استریم ۱ و ۲» دست داشته است.

ناریشکین در جریان نشست روسای سرویس‌های امنیتی و خدمات ویژه کشور‌های جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) در سمرقند، اشاره کرد که سازمان جاسوسی انگلیس، پس از انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، در حال سنجش مرز‌های مجاز علیه بروکسل بوده و برای عملیات خرابکارانه در دریای بالتیک و دریای سیاه آماده می‌شود.

ناریشکین گفت: «سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس، که پس از هدف قرار دادن خطوط لوله گاز نورد استریم، خود را مصون از مجازات می‌بینند، با آماده‌سازی عملیات خرابکارانه در دریای بالتیک و دریای سیاه، به سنجش مرز‌های مجاز در رابطه با شرکای اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند.»

انفجار‌هایی خطوط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا، یعنی «نورد استریم ۱ و ۲»، را در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ هدف قرار داد. آلمان، دانمارک و سوئد احتمال اینکه اقدامات خرابکارانه در پشت این حادثه بوده باشد را رد نکردند.

شرکت «نورد استریم اِی‌جی»، که اپراتور این دو خط لوله است، اعلام کرد که تخریب خطوط لوله گاز بی‌سابقه بوده و تخمین زمان تعمیر آن غیرممکن است.

دفتر دادستانی کل روسیه، بررسی پرونده‌ای در مورد یک اقدام تروریستی بین‌المللی را آغاز کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، تاکید کرد که روسیه بار‌ها و بار‌ها درخواست داده‌ها در مورد انفجار‌های هدف قرار گرفته خطوط لوله را داشته، اما چیزی دریافت نکرده است.

در سال ۲۰۲۳، سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، گزارشی تحقیقاتی منتشر کرد که در آن به نقل از یک منبع اشاره کرد که مواد منفجره زیر خطوط لوله گاز روسیه در ژوئن ۲۰۲۲ توسط غواصان نیروی دریایی آمریکا، با پشتیبانی متخصصان نروژی و تحت پوشش تمرینات «بالتاپس»، کار گذاشته شده است. به گفته هرش، تصمیم این عملیات توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، گرفته شده بود.

مدتی بعد، پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) به خبرگزاری «اسپوتنیک» اطلاع داد که آمریکا هیچ ارتباطی با بمباران خطوط لوله گاز روسیه نداشته است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نورد استریم ، سازمان جاسوسی انگلیس
خبرهای مرتبط
سازمان ملل خواستار خویشتنداری برای به نتیجه رسیدن تحقیقات درباره خط لوله نورد استریم شد
شورای امنیت سازمان ملل درمورد پروژه نورد استریم تشکیل جلسه می‌دهد
ایتالیا شهروند اوکراینی را به اتهام حمله به خط لوله نورد استریم بازداشت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آقای وقت‌نشناس
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
آخرین اخبار
هند و قطر سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان را ارتقا دادند
تاکید حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین در گفت‌وگو با مقامات ترکیه
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری افغانستان را لرزاند
رفع محدودیت سیم‌کارت اتباع خارجی
گفت‌وگوی روبیو و نخست وزیر عراق
انگلیس برای کمک به نظارت بر آتش‌بس غزه نیرو اعزام کرد
خسارت سرقت از موزه لوور ۱۰۲ میلیون دلار تخمین زده شد
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند