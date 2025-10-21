باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) امروز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان جاسوسی انگلیس در هدف قرار دادن خطوط لوله انتقال گاز «نورد استریم ۱ و ۲» دست داشته است.

ناریشکین در جریان نشست روسای سرویس‌های امنیتی و خدمات ویژه کشور‌های جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) در سمرقند، اشاره کرد که سازمان جاسوسی انگلیس، پس از انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، در حال سنجش مرز‌های مجاز علیه بروکسل بوده و برای عملیات خرابکارانه در دریای بالتیک و دریای سیاه آماده می‌شود.

ناریشکین گفت: «سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس، که پس از هدف قرار دادن خطوط لوله گاز نورد استریم، خود را مصون از مجازات می‌بینند، با آماده‌سازی عملیات خرابکارانه در دریای بالتیک و دریای سیاه، به سنجش مرز‌های مجاز در رابطه با شرکای اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند.»

انفجار‌هایی خطوط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا، یعنی «نورد استریم ۱ و ۲»، را در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ هدف قرار داد. آلمان، دانمارک و سوئد احتمال اینکه اقدامات خرابکارانه در پشت این حادثه بوده باشد را رد نکردند.

شرکت «نورد استریم اِی‌جی»، که اپراتور این دو خط لوله است، اعلام کرد که تخریب خطوط لوله گاز بی‌سابقه بوده و تخمین زمان تعمیر آن غیرممکن است.

دفتر دادستانی کل روسیه، بررسی پرونده‌ای در مورد یک اقدام تروریستی بین‌المللی را آغاز کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، تاکید کرد که روسیه بار‌ها و بار‌ها درخواست داده‌ها در مورد انفجار‌های هدف قرار گرفته خطوط لوله را داشته، اما چیزی دریافت نکرده است.

در سال ۲۰۲۳، سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، گزارشی تحقیقاتی منتشر کرد که در آن به نقل از یک منبع اشاره کرد که مواد منفجره زیر خطوط لوله گاز روسیه در ژوئن ۲۰۲۲ توسط غواصان نیروی دریایی آمریکا، با پشتیبانی متخصصان نروژی و تحت پوشش تمرینات «بالتاپس»، کار گذاشته شده است. به گفته هرش، تصمیم این عملیات توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، گرفته شده بود.

مدتی بعد، پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) به خبرگزاری «اسپوتنیک» اطلاع داد که آمریکا هیچ ارتباطی با بمباران خطوط لوله گاز روسیه نداشته است.

منبع: اسپوتنیک