باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن نهاوندی با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای افزون بر ۳ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی است، گفت: ۷۸ تولید کننده و فعال در حوزه‌های طلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ محصولات خود را ارائه کردند.

او افزود: ۳۳ درصد از شرکت کنندگان از استان فارس هستند، مابقی از استان‌های تهران، یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبی و رضوی و آذربایجان شرقی انواع طلا، جواهر و گوهرسنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، گاوصندوق و نرمافزار‌های طلا را به نمایش گذاشتند.

مدیر شرکت نمایشگاه‌های بین المللی فارس همچنین از آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و تدارکات ازدواج، تشریفات سفره عقد گل آرایی مزون آتلیه- پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی موکت، کفپوش، پرد ه و صنایع وابسته خبر داد

نهاوندی گفت: در این نمایشگاه انواع مبلمان و سرویس خواب، آتلیه، فرش ماشینی، لوازم آشپزخانه، کالای خواب، لوازم دکوری به نمایش گذاشته شده است.

او با بیان اینکه ۶۷ شرکت کننده از استان‌های فارس اصفهان، تهران، زنجان، آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی و یزد حضور دارند گفت این نمایشگاه در ۳ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار می‌شود.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین الملی فارس افزود علاقه‌مندان به ویژه زوج‌های جوانان می‌توانند از ۲۹ مهرماه تا ۲ آبان با مراجعه به محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس از این نمایشگاه‌ها بازدید کنند.