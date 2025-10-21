کارشناس آب و فرونشست زمین با اشاره به اهمیت ضرورت همراهی با مردم برای جلوگیری از فرونشست زمین گفت: امروز فرونشست در دشت اشتهارد به مرحله جراحی رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قدوسی در خصوص فرونشست زمین در دشت اشتهارد گفت: امروز با مسئله جدی فرونشست زمین در دشت اشتهارد روبه رو هستیم پیشگیری بهترین راهکار است ولی امروز فرونشست در حال جراحی است نه پیشگیری، فرونشست به وجود آمده است و راهکار آن بستن چاه نیست.

وی با تأکید بر ضرورت هم افزایی مسئولان و آگاهی بخشی به مردم در برنامه زنده رهیافت عنوان کرد: استفاده از تصاویر ماهواره در بحث چاه های آب، تصاویر راداری نمی تواند فرونشست را جواب دهد. نمی توانید با تصاویر ماهواره مشخص کنید که کجا فرونشست ایجاد شده است. چرا که فرونشست با مسائل دیگر متفاوت است. چون فرونشست نقطه ای است نه مقطعی.

کارشناس آب افزود: پیش از رونمایی از طرح های آبفای فرونشست با متخصصان مشورت کنید. کار فرونشست را باید به دانشگاهی بدهید که روی فرونشست تجربه بین المللی دارد. مقاله دارد. حرف دارد. نشده ها فرصت هایی است که از دست می رود. باید فکر کنیم چه کنیم که از این بدتر نشود.

قدوسی با عنوان فرونشست در دشت اشتهارد خاطرنشان کرد: با مردم همراه شوید. راهکارهای مردمی در جلوگیری از فرونشست امکان پذیر است به شرط این که به آن توجه ویژه شود.