باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجانزاده در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچهها افزود: در راستای سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیات وزیران و توسعه روابط متقابل فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامهای به تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاریهای مشترک در امر طبیعتگردی پایدار و تقویت زیرساختهای کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.
وی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالابها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری میکند.
لاهیجانزاده تصریح کرد: قانونگذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالابها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفا با تصویب هیات وزیران در داخل حریمهای مذکور امکانپذیراست.
وی تصریح کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنههای آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه تصرف تالابها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات کرده است.
لاهیجانزاده تصریح کرد: به این ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساختهای گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب بسترهای آبی و حریم آنها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید مینماید.
وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازندهای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست