قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.

در متن ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آمده است:

«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده) ۵ (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (۱) ماده (۱۰) بند‌های (۱) (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بند‌های (۱)، (۲) و (ماده (۱۲) مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷) (۱۸) و (۱۹) معاهده کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۳۴۵/۵۸۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مقاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) معاهده یادشده می‌باشد.»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، تروریسم
خبرهای مرتبط
پزشکیان در دیدار اعضای اتاق بازرگانی:
همکاری امروز سران قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است
در آیین روز ملی صادرات؛
پزشکیان: هر مسئله‌ای که به مثابه تحریم داخلی برای فعالان اقتصادی مزاحمت ایجاد کرده را رفع می‌کنیم
پزشکیان در دیدار مشاور امنیت ملی عراق:
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار تصاویر ساختمان ایران‌اینترنشنال و خانه کارکنان و مهمانان صهیونیست آن + فیلم
فرمانده کل سپاه: به ایران تعدی شود، جهنم بر پا می‌کنیم
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است
ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا در بهمن ماه آغاز می‌شود
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با علی لاریجانی
رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
تاکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری
آخرین اخبار
رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد
سفیر ونزوئلا در تونس: ایران نه در حرف بلکه در عمل حامی ملت‌های تحت ستم است
انتشار تصاویر ساختمان ایران‌اینترنشنال و خانه کارکنان و مهمانان صهیونیست آن + فیلم
همکاری امروز سران قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است
پزشکیان: هر مسئله‌ای که به مثابه تحریم داخلی برای فعالان اقتصادی مزاحمت ایجاد کرده را رفع می‌کنیم
دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با علی لاریجانی
کوچک‌سازی واقعی دولت در گرو عقلانیت، کار کارشناسی و اجرای قانون است
عارف: دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاه ستاد عالی تربیت معلم باشد
ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا در بهمن ماه آغاز می‌شود
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق، مقدمه امنیت پایدار دوجانبه و منطقه است
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
فرمانده کل سپاه: به ایران تعدی شود، جهنم بر پا می‌کنیم
تاکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
سردار نقدی: مسیر سردار افشار را ادامه دهیم
اقدام اخیر تروئیکای اروپا نشانه سقوط دیپلماسی و پیروی کورکورانه از واشنگتن است
مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته است
مافیای خودرو اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد/ چرا خودروسازها واردات انجام می‌دهند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۹ مهر