مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۲۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه امسال ۲۳ فوتی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان گزارش شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷ نفر بوده است.

اوبا بیان اینکه از این تعداد ۱۶ نفر مرد و ما بقی زن بودند،افزود: این افزایش نشان دهنده این است که هموطنان ما به هشدار‌های کارشناسان مربوطه در استفاده از وسایل گاز سوز توجه لازم را ندارند.

عباسی ادامه داد:بر اساس آمار آمل با ۷، نوشهر با ۵، چالوس و رامسر هر کدام با ۲ فوتی بیشترین و شهرستان ها‌ی تنکابن، بابل، بابلسر، نور، بهشهر، ساری و قائمشهر هر کدام با یک فوتی کمترین فوتی گزارش شده است.

او گفت:اردیبهشت با ۷ فوتی، فروردین با ۵ و مرداد با ۴ فوتی بیشترین و خردادماه با یک فوتی گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر ارتباط مستقیم تغییرات جوی و افزایش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی، افزود: تغییرات ناگهانی جوی مانند کاهش دما، بارش‌های پیش بینی نشده و عدم آمادگی هموطنان برای استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ارتباط مستقیم با افزایش آمار مرگ و میر با این کشنده خاموش دارد از هموطنان درخواست کرد با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزانشان شوند.

او افزود:بهترین راهکار در هنگام برخور با بیمار مسموم با گاز منوکسید کربن خارج کردن مصدوم از محیط حادثه است. بلافاصله باید بیمار را در هوای آزاد و در معرض اکسیژن قرار داده و سریعا وی را به اولین مرکز درمانی رساند. باز کردن پنجره‌ها و ایجاد تهویه در محیط از مسمومیت سایر افراد جلوگیری خواهد کرد.

منبع:روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران