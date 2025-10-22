مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۲۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه امسال ۲۳ فوتی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان گزارش شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷ نفر بوده است.

اوبا بیان اینکه از این تعداد ۱۶ نفر مرد و ما بقی زن بودند،افزود: این افزایش نشان دهنده این است که هموطنان ما به هشدار‌های کارشناسان مربوطه در استفاده از وسایل گاز سوز توجه لازم را ندارند.

عباسی ادامه داد:بر اساس آمار آمل با ۷، نوشهر با ۵، چالوس و رامسر هر کدام با ۲ فوتی بیشترین و شهرستان ها‌ی تنکابن، بابل، بابلسر، نور، بهشهر، ساری و قائمشهر هر کدام با یک فوتی کمترین فوتی گزارش شده است.

او گفت:اردیبهشت با ۷ فوتی، فروردین با ۵ و مرداد با ۴ فوتی بیشترین و خردادماه با یک فوتی گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر ارتباط مستقیم تغییرات جوی و افزایش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی، افزود: تغییرات ناگهانی جوی مانند کاهش دما، بارش‌های پیش بینی نشده و عدم آمادگی هموطنان برای استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ارتباط مستقیم با افزایش آمار مرگ و میر با این کشنده خاموش دارد از هموطنان درخواست کرد با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزانشان شوند.

او افزود:بهترین راهکار در هنگام برخور با بیمار مسموم با گاز منوکسید کربن خارج کردن مصدوم از محیط حادثه است. بلافاصله باید بیمار را در هوای آزاد و در معرض اکسیژن قرار داده و سریعا وی را به اولین مرکز درمانی رساند. باز کردن پنجره‌ها و ایجاد تهویه در محیط از مسمومیت سایر افراد جلوگیری خواهد کرد.

منبع:روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران

برچسب ها: مسمومیت با گاز ، گاز مونوکسیدکربن
خبرهای مرتبط
قاتل خاموش جان ۲۴ نفر را در مازندران گرفت
قاتل خاموش جان ۴۰ مازندرانی را گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف الوار‌های راش از قاچاقچی حرفه‌ای چوب در مازندران
اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۴ مازندران
افزایش پوسیدگی دندان‌های شش‌سالگی در کودکان دبستانی
آخرین اخبار
کشف الوار‌های راش از قاچاقچی حرفه‌ای چوب در مازندران
افزایش پوسیدگی دندان‌های شش‌سالگی در کودکان دبستانی
اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۴ مازندران
معوقات بیمه‌ای دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداخت می‌شود + فیلم
مسابقات اسنوکر قهرمانی استان مازندران در امیر کلا
کشت کلزا در ۴۴ هکتار از زمین‌های بابل؛ گامی بلند برای خودکفایی دانه‌های روغنی
کشف خودروی سرقتی و دستگیری سارق در محور ساری – قائم‌شهر
اجرایی شدن محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های شمال
قاتل خاموش جان ۲۳ نفر را در مازندران گرفت