معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مهرماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸۲ هزار وسیله نقلیه به دلیل ارتکاب انواع تخلفات رانندگی در ساعات شبانه در پایتخت اعمال قانون شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتمایی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به اینکه که چرا انواع تخلفات در شب بیشتر اتفاق میافتد؛ اظهار کرد: غالبا افرادی که  می‌خواهند تخلف کنند یا دست به انجام جرمی بزنند؛ قطعا در روز دست به چنین اقداماتی نمی‌زنند؛ برای اینکه همکاران من در هر معبر، خیابان ودر هر تقاطعی مستقر هستند و این افراد  دست به چنین تخلفاتی اصلا نخواهند زد یا اگر هم بخواهند تخلف انجام دهند؛ ممکن است در نقطه کور  پلیس و اینکه  آن مکان مجهز به دوربین نباشد.

سرهنگ کشیر در ادامه گفت: بعضی از شهروندان تصور میکنند که پلیس در آن محل مورد نظر حضور ندارد و می‌توانند دست به هر تخلفی بزنند و متاسفانه در هنگام شب که معابر خلوت‌تر است و غالبا مردم برای استراحت به منزل و به آغوش گرم خانواده میروند؛ تعدادی از شهروندان برعکس مردم عادی، زندگی و رفتار می‌کنند و در شب بیدار هستند و  این تعداد اندک، دست به تخلفاتی میزنند که این تخلفات باعث حوادث خیلی خطرناک می‌شود؛ با توجه به خلوتی معبر در شب سرعت وسایل نقلیه بیشتر از روز است پس نباید دلیل بر سوء استفاده از خلوتی معابر  در شب بشود و منجر به انجام حرکات مخاطره آمیز گردد و با این کار بخواهیم به جان خود و دیگران لطمه بزنیم  و نا هنجاری را در جامعه رواج دهیم؛ و این مورد مهم نباید فراموش شود که پلیس همیشه در صحنه حضور خواهد داشت و برخورد قانونی، بجا و شایسته را در چار چوب قوانین و مقررات انجام خواهد داد.

سرهنگ کشیر افزود: پلیس در برخورد با تخلفات شبانه حدود ۲۸۲ هزار فقره اعمال قانون داشته که شامل: وسایل نقلیه‌ای که دست به تخلف سرعت و سبقت‌های غیر مجاز و مخاطره آمیز و، زدند 

کشیر در ادامه گفت: بیش از ۷۴ هزار فقره تخلفات حادثه ساز که شامل: سرعت و سبقت‌های غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه در سرعت بالا و حرکت با دنده عقب غیر ضروری در معابر بزرگراهی و همچنین استفاده از چراغ‌های غیر استاندارد (زنون) و از این دست از تخلفات می‌باشد  برخورد نموده است. 

وی افزود: همچنین بیش از ۲۱ هزار فقره تخلفات مربوط به خودرو‌های سنگین است. خودرو‌های سنگین نباید در لاین سرعت حرکت کنند؛ تردد وسایل نقلیه سنگین در خط عبوری سرعت ممنوع است ودر اثر سرعتی که دارند؛ شن و ماسه بر روی سطح شیشه وسیله نقلیه پشت سری که در حال حرکت هستند پرتاپ می‌شود و یا در سطح محور ریخته می‌شود که باعث سر خوردن وسایل نقلیه و در نتیجه بروز حوادث ناگواری می‌شود. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ کشیر در ادامه اظهار کرد: در همین بازه زمانی یکماهه مهر ۱۴۰۴، بیش از ۳۸۰۰ دستگاه وسیله نقلیه نیز در پارکینگ‌های طرف قرارداد پلیس به علت حرکات حادثه ساز و استفاده از روان گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیر مجاز  توقیف شده‌اند.

