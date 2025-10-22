همایش هم‌آفرینی تحول با هدف بررسی و عملیاتی کردن سند تحول رسانه‌ای ملی با حضور کارشناسان و مدیران صدا و سیما در قم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما پیش از آغاز این همایش و در بازدید از قسمت‌های مختلف صدا و سیمای مرکز قم گفت: همکاران حوزه‌های تخصصی طرح و برنامه‌ریزی سازمان در این رویداد دو روزه در قالب کارگاه‌های تخصصی و میز‌های کارشناسی، حضور دارند.

شاهید مظفری با اشاره به اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان کارشناسان افزود: برای اولین بار این هم‌آفرینی در حوزه‌های کارشناسی و در میز‌های تخصصی و فرعی در صدا و سیما مرکز قم در حال برگزاری است و جمع‌بندی نهایی این رویداد فردا در روز اصلی همایش ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز طرح و برنامه‌ریزی صدا و سیما با بیان اینکه حوزه طرح و برنامه‌ریزی رسانه ملی به عنوان موتور محرک سازمان بر اساس اهداف برنامه ریزی شده رئیس سازمان با سرعت و قدرت بیشتر اهداف تحولی را در پیش گرفته است، افزود: هدف ما از این همایش ارزیابی دقیق وضع موجود و دستیابی به برنامه‌ای مطلوب است که می‌تواند به عنوان الگویی برای دستگاه‌های مختلف هم باشد و خروجی هدفمند و عملیاتی ایجاد کند تا کارشناسان و مدیران با همکاری و هم‌افزایی به نتیجه عملیاتی برسند.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

