باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با خلیفه رجب عبدالصادق، رئیس بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، با اشاره به کشف ذخایر جدید گاز در ایران، خواستار گسترش همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های انرژی شد.

لیبی از اعضای باسابقه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و عضو اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در تحولات بازار انرژی منطقه، جایگاهی مهم و راهبردی دارد.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنج‌شنبه، یکم آبان‌) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.

منبع: شانا