وزیر نفت در دیدار با وزیر نفت و گاز لیبی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف انرژی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با خلیفه رجب عبدالصادق، رئیس بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، با اشاره به کشف ذخایر جدید گاز در ایران، خواستار گسترش همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های انرژی شد.

لیبی از اعضای باسابقه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و عضو اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در تحولات بازار انرژی منطقه، جایگاهی مهم و راهبردی دارد.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنج‌شنبه، یکم آبان‌) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.

منبع: شانا

برچسب ها: صنعت نفت ، نفت ایران ، گاز ایران
خبرهای مرتبط
پاک‌نژاد: آینده انرژی نیازمند نسل جدید نیرو‌های متخصص است
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳۰ مهر ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
اولین خودروی هیبریدی تولید داخل رونمایی شد / کاهش مصرف سوخت در خودرو در راه است
نتایج نهایی قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد
صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد/ الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت‌های وارداتی گرم و منجمد اعلام شد
راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مفقوده پیوند تجاری ایران و اوراسیا/ حذف تعرفه‌های ۸۷ درصدی کالا
سرمایه‌گذاری مشترک ایران و لیبی در حوزه انرژی
زمان احیای منابع آبی با همکاری مشترک فرا رسیده است
تعدیل نیرو در دستگاه‌های دولتی نداریم
آخرین اخبار
آغاز تحویل ۲۱۸ هزار قطعه سکه پیش فروش سررسید ۳۰ مهرماه
نتایج نهایی قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد
دمای هوا در نواحی شمالی کشور کاهش یافت
تعدیل نیرو در دستگاه‌های دولتی نداریم
اولین خودروی هیبریدی تولید داخل رونمایی شد / کاهش مصرف سوخت در خودرو در راه است
پاک‌نژاد: آینده انرژی نیازمند نسل جدید نیرو‌های متخصص است
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳۰ مهر ماه
صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد/ الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
سرمایه‌گذاری مشترک ایران و لیبی در حوزه انرژی
طرح‌های گردشگری همجوار تأسیسات آبی صرفا در چارچوب ضوابط قانونی اجرا می‌شوند
بیمه محصولات مشمول قیمت گذاری اجباری است/ خریدگندم بر مبنای کیفیت در سال زراعی جدید+ فیلم
راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مفقوده پیوند تجاری ایران و اوراسیا/ حذف تعرفه‌های ۸۷ درصدی کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
زمان احیای منابع آبی با همکاری مشترک فرا رسیده است
قیمت گوشت‌های وارداتی گرم و منجمد اعلام شد
۵۷ درصد قرائت برق شبکه با کنتور هوشمند است
ممنوعیت فعالیت سامانه نشانی به جهت موازی‌کاری با املاک و اسکان+ عکس
تامین نهاده دامی با نرخ مصوب تعریفی ندارد
ماجرای فرودگاه اردبیل از زبان وزیر راه وشهرسازی / قرارداد راه‌آهن رشت-آستارا به‌زودی منعقد می‌شود+ فیلم
شهر لجستیکی در تهران آغاز به کار می‌کند
ایمنی آسانسورها افزایش می‌یابد
قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد+ عکس
افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی
رشد متوسط ۲۰ درصدی تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
جزئیات افزایش تعرفه‌های برق اعلام شد
برنامه ویژه‌ای برای بازگشت ارز صادراتی در حال اجرا است
بیش از ۲۸ درصد مساحت کشور در معرض خطر سیلاب
افزایش ۱۳ میلیون تنی تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید بهشتی
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، امشب شارژ می‌شود
کمبودی در عرضه حبوبات نداریم/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی به ۳۹۰ هزارتومان رسید