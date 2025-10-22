باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مجتبی باستان فرمانده سازمان بسیج دانشآموزی کشور از آغاز اردوهای راهیان نور دانشآموزی از ۲۷ مهرماه خبر داد و گفت: این اردوها با هدف تبیین تاریخ معاصر و جنگ تحمیلی، روایت پیشرفتهای ایران اسلامی و تبیین سبک زندگی شهدا برای آیندهسازان کشور تا یکم بهمن ماه برگزار میشوند.
سردار باستان در حاشیه مراسم افتتاحیه این اردوها در یادمان شهدای هویزه خوزستان اظهار داشت: در سال جاری برنامهریزی شده است تا ۳۰۰ هزار دانشآموز از یادمانهای دوران دفاع مقدس بازدید کنند.
فرمانده سازمان بسیج دانشآموزی با اشاره به حضور در یادمان شهدای هویزه و آرامگاه شهید علمالهدی، اضافه کرد: در این مکان ۱۴ دانشآموز شهید به خاک سپرده شدهاند که گواهی بر عظمت و فرهنگ ایثار و شهادت هستند.
او با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها و نهادها به ویژه اصحاب رسانه در اجرای موفق این اردوها، یادآور شد: امیدواریم با همکاری همه نهادها بتوانیم الگوهای مناسبی از راهیان نور را برای آیندهسازان ایران اسلامی ارائه دهیم.
این مراسم با حضور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان و مسئولان استانی برگزار شد.