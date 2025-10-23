باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این ظرفیتها هنوز بهطور کامل بالفعل نشدهاند. یکی از دلایل اصلی این مسئله، ضعف تاریخی در توسعه زیرساختهای اقتصادی، عمرانی و ارتباطی است؛ زیرساختهایی که میتوانند پایه و اساس رشد پایدار و عدالت منطقهای را شکل دهند. بررسی امور زیربنایی لرستان نهتنها از منظر توسعه محلی، بلکه در چارچوب توازن ملی و پایداری اجتماعی اهمیت ویژهای دارد.
حملونقل بهعنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی، نقش مهمی در اتصال لرستان به سایر نقاط کشور دارد. با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز لرستان در مسیر شمال به جنوب و غرب به مرکز ایران، هنوز بسیاری از محورهای ارتباطی این استان از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
جادهها: محور خرمآباد – پلدختر، خرمآباد – الشتر – نهاوند، و محور دورود – الیگودرز – اصفهان از مسیرهای پرتردد، اما پرخطر هستند. کمبود آزادراهها و نبود شبکه مناسب بزرگراهی موجب کندی جریان کالا و خدمات شده است.
راهآهن: با اینکه لرستان در مسیر راهآهن سراسری شمال–جنوب قرار دارد، ایستگاهها و خطوط فرعی توسعهنیافتهاند. طرحهای راهآهن خرمآباد – اراک و راهآهن اندیمشک – دورود – اصفهان سالهاست نیمهتمام ماندهاند. تکمیل این پروژهها میتواند استان را به یکی از کانونهای ترانزیت کالا و مسافر تبدیل کند.
فرودگاهها: فرودگاه خرمآباد بهرغم موقعیت مرکزی استان، پروازهای محدودی دارد. توسعه فرودگاه و ایجاد پروازهای منظم به مقاصد اقتصادی و زیارتی (تهران، مشهد، کیش، نجف) میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذار و گردشگر داشته باشد.
موافقت با ۲۶ طرح در کارگروه امور زیربنایی لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: در کارگروه امور زیر بنایی با ۲۶ طرح در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنعتی موافقت شد.
مهدی مجیدی در کارگروه امور زیربنایی استان اظهار کرد: در این جلسه ۳۴ طرح مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۶ طرح در حوزه کشاورزی، ۳ طرح در حوزه گردشگری، ۳ طرح در حوزه صنعتی و عمومی و ۲ طرح نیز در حوزه سایر موارد بودند.
وی افزود: از مجموع این طرحها، با ۲۱ طرح موافقت شد و تعدادی از طرحها نیز در دست بررسی و استعلام مجدد قرار دارند که پس از رفع نقایص، تصمیمگیری نهایی در مورد آنها انجام خواهد شد. همچنین به علت نقص فنی با چند طرح نیز مخالفت شد.
معاون عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر لزوم همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی با سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که با طرحهای ارائهشده موافقت کنیم و در این زمینه، رفع مشکلات و چالشهای پیشروی سرمایهگذاران در دستور کار قرار دارد.
مجیدی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید نهایت همکاری را با طرحهای ارائهشده داشته باشند، چرا که این طرحها زمینهساز توسعه و رونق اقتصادی در حوزههای مختلف استان هستند.
زیرساختهای آب و انرژی
لرستان با بارش سالانه نسبتاً بالا، یکی از پرآبترین استانهای ایران است، اما توزیع و بهرهبرداری از این منبع ارزشمند بهینه نیست.
سدسازی و مدیریت آب: سدهای بزرگ مانند کرخه، سیمره و مروک نقش مهمی در کنترل سیلابها و تأمین آب کشاورزی دارند، اما بسیاری از طرحهای شبکه انتقال و آبیاری تکمیل نشدهاند. بخشهایی از زمینهای حاصلخیز دشت سیلاخور، چغلوندی و کوهدشت هنوز با روشهای سنتی آبیاری میشوند.
برق و انرژیهای تجدیدپذیر: وجود رودخانههای متعدد و تابش مناسب خورشید، لرستان را به مکانی مستعد برای احداث نیروگاههای برقآبی کوچک و مزارع خورشیدی تبدیل کرده است. توسعه این بخشها میتواند هم به خودکفایی انرژی استان و هم به اشتغال جوانان کمک کند.
زیرساختهای صنعتی و اقتصادی
یکی از چالشهای اصلی لرستان، نبود شهرکهای صنعتی فعال و متناسب با ظرفیتهای بومی است. با وجود مواد اولیه کشاورزی، معدنی و دامی فراوان، صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوز در مراحل ابتداییاند.
شهرکهای صنعتی: بسیاری از شهرکهای صنعتی مانند پارسیلون، بروجرد و الشتر با مشکلات زیرساختی، کمبود سرمایهگذار و نبود حمایت مالی روبهرو هستند. ایجاد زیرساختهای برق، گاز، آب و اینترنت پایدار میتواند زمینهساز احیای این مجموعهها باشد.
صنایع بومیمحور: صنایع مرتبط با گیاهان دارویی، دامپروری، لبنیات، فرش و صنایع دستی، در صورت حمایت زیرساختی (کارگاه، برندینگ، صادرات)، توان ایجاد اشتغال گسترده را دارند.
در عصر دیجیتال، شکاف فناوری یکی از موانع توسعه مناطق کمتر برخوردار است. لرستان در سالهای اخیر پیشرفتهایی در حوزه اینترنت و ارتباطات داشته، اما هنوز بخشهایی از مناطق روستایی و کوهستانی از شبکه پایدار اینترنت محروماند.
گسترش فیبر نوری، ایجاد پارک علم و فناوری فعال، و حمایت از استارتآپهای بومی میتواند تحولی در اشتغال جوانان تحصیلکرده لرستان ایجاد کند.
زیرساختهای گردشگری و فرهنگی
لرستان با آثار تاریخی، طبیعت بکر و فرهنگ غنی لر، ظرفیت بالایی برای گردشگری دارد، اما نبود زیرساختهای اقامتی، راههای دسترسی مناسب و تبلیغات کافی باعث شده این ظرفیت کمتر شکوفا شود.
توسعه مسیرهای گردشگری مثل دره خزینه، آبشار بیشه، قلعه فلکالافلاک و دریاچه گهر، همراه با احداث اقامتگاههای بومگردی و ایجاد زیرساختهای خدماتی، میتواند اقتصاد استان را متحول کند.
امور زیربنایی لرستان نهتنها به معنای ساخت جاده یا سد نیست، بلکه نماد عدالت فضایی و اقتصادی در کشور است. توسعه زیرساختها در لرستان میتواند مهاجرت معکوس را تقویت کند، بیکاری را کاهش دهد و زمینه رشد پایدار را فراهم آورد.