برخورد ۲ خودرو در جاده شیراز - فرهنگ شهر یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز یکم آبان ماه با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه خودرو آریزو با یک دستگاه خودرو وانت، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه، یک نفر قبل از رسیدن اورژانس و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت و ۴ نفر مصدوم شدند.

عابد اضافه کرد: مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.