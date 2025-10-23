برخورد ۲ خودرو در جاده شیراز - فرهنگ شهر یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز یکم آبان ماه با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه خودرو آریزو با یک دستگاه خودرو وانت، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه، یک نفر قبل از رسیدن اورژانس و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت و ۴ نفر مصدوم شدند.

عابد اضافه کرد: مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه
خبرهای مرتبط
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
۵ کشته و ۳ مصدوم بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ و پارس در جاده سپیدان_شیراز
مرگ ۲ سرنشین موتورسیکلت در تصادف جاده فسارود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از پلاک امن پارسیان در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
گلباران قبور مطهر شهدای حرم شاهچراغ (ع) + فیلم
هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاران در لامرد نداریم
نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز
آخرین اخبار
گلباران قبور مطهر شهدای حرم شاهچراغ (ع) + فیلم
رونمایی از پلاک امن پارسیان در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاران در لامرد نداریم
نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز
صدور بیش از ۱۴۰ هزار سند تک‌برگ در استان فارس
اعزام دانشجویان فارس به راهیان نور شمال غرب
مقاومت سلاح خود را زمین نمی‌گذارد/ جنگ اصلی بین آمریکا و جبهه مقاومت است
پیگیری ۱۷ هزار واحد مسکن ملی در شیراز و ساماندهی بافت تاریخی پیرامون حرم شاهچراغ (ع)
دبیرخانه دائمی گورستان دارالسلام شیراز تشکیل می‌شود /تهیه سند مداخله کارشناسانه
تأکید بر نقش دولت در معیشت مردم و اقتصاد دینی با محوریت تولید و هنر بومی
یک کشته و ۴ مصدوم در تصادف جاده شیراز