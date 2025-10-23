برخورد ۲ خودرو در جاده شیراز - فرهنگ شهر یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس اظهار کرد: امروز یکم آبان ماه با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه خودرو آریزو با یک دستگاه خودرو وانت، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: در این حادثه، یک نفر قبل از رسیدن اورژانس و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت و ۴ نفر مصدوم شدند.
عابد اضافه کرد: مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.