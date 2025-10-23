رئیس بخش اقتصاد مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر تفاوت دولت مردمی و سکولار، الگوی نبوی را نمونه‌ای از حکمرانی اسلامی دانست و خواستار اصلاح ساختارهای اقتصادی بر پایه مبانی دینی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید محمد کاظم رجایی در همایش «اقتصاد ملی، معیشت مردم» در حرم شاهچراغ (ع) به بررسی مفاهیم مرتبط با دولت، مردم و نظریه‌های توسعه و حکمرانی اسلامی پرداخت و با تبیین تفاوت میان دولت مردمی و دولت سکولار تأکید کرد: در نظام اسلامی، دولت باید در کنار مردم و با همکاری آنان فعالیت کند، نه اینکه از آنان جدا باشد. بر اساس آیات قرآن، حکومت نبوی بر پایه همراهی و خدمت متقابل شکل گرفته و هدف آن رضای الهی است.

او با اشاره به نحوه اداره حکومت در مدینه توسط پیامبر اسلام (ص)، الگوی نبوی را نمونه‌ای از حکمرانی اسلامی دانست که در آن، با وجود محدودیت‌های مالی، نظامی مشارکتی و مردم‌محور بنیان گذاشته شد.

رجایی افزود: نظریه‌های توسعه غربی مبتنی بر کوچک‌سازی دولت در تضاد با دیدگاه اسلامی هستند که بر نقش فعال و حمایتی دولت در کنار مردم تأکید دارد. باید از وابستگی فکری و ساختاری به تفکرات غربی رها شد و الگوهای قرآنی را مبنا قرار داد.

رئیس بخش اقتصاد مؤسسه پژوهشی امام خمینی (ره) بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و تکیه بر مبانی دینی برای حل مشکلات کشور تأکید کرد و گفت: سیاست‌های نادرست اقتصادی و رهاسازی سرمایه، سبب تضعیف تولید ملی و گسترش نابرابری شده است.

او همچنین بر اهمیت نقش دولت در حمایت از معیشت مردم، ساماندهی تولید و بودجه‌بندی بر اساس اصول دینی تأکید کرد و خواستار راه‌اندازی کارگاه‌های تولید، توسعه هنرهای بومی و مدیریت صحیح منابع مالی شد.

رجایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تبعیت از دستورالعمل‌های نهادهای غربی چون صندوق بین‌المللی پول، گفت: برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای تفکر ولایی و ارزش‌های اسلامی تنظیم شود، چراکه نظام ولایی بر پایه تدبیر الهی و مشارکت مردم استوار است و می‌تواند کشور را از وابستگی اقتصادی و فرهنگی نجات دهد.

