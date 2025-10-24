باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز صید میگو از صیدگاه‌های خوزستان + فیلم

صید میگوی سفید در صیدگاه‌های خوزستان از اول آبان‌ماه با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیلات خوزستان از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه‌های استان خبر داد. پیش بینی شده امسال ۸ هزار تن میگو از سواحل جنوب ایران صید شود.

 

مطالب مرتبط
آغاز صید میگو از صیدگاه‌های خوزستان + فیلم
young journalists club

ماجرای ساخت آتش‌فشان توسط «میگو‌های ارواح» + فیلم

آغاز صید میگو از صیدگاه‌های خوزستان + فیلم
young journalists club

گمرکات بوشهر رتبه نخست ارزش صادرات کشوری را کسب کرد + فیلم

آغاز صید میگو از صیدگاه‌های خوزستان + فیلم
young journalists club

طرز تهیه خوراک مراکشی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم
۱۵۱۴

بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم
۱۳۰۵

حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم
۷۵۹

رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم
۶۷۱

برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم
۴۹۰

حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.