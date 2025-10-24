باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خدمات پستی از شهر تا کوهستان + فیلم

یک سازوکار ویژه طراحی شده است تا شهروندان بتوانند مرسوله‌های پستی خود را مستقیماً برای عشایر سراسر کشور ارسال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با طراحی ساز و کار جدید و اختصاص کدپستی از این پس شهروندان در هر نقطه‌ای از کشور می توانند محصولات پستی خود را به خانواده های عشایری برسانند.

 

 

France
Yopi
۱۸:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فقط‌ میتونم افرین بگم و خدا قوت و امیدواری ادامه این راه
