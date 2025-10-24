باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که کیریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، با مقامات دولت دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار خواهد کرد تا پیگیری بحث عادی‌سازی روابط روسیه و آمریکا ادامه یابد.

همچنین، وب‌سایت آکسیوس گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا، امروز با فرستاده پوتین دیدار خواهد کرد.

یک منبع به خبرگزاری نووستی تأیید کرد که دیمیتریف وارد ایالات متحده شده است و انتظار می‌رود برای پیگیری گفت‌و‌گو‌ها درباره روابط روسیه و آمریکا، با نمایندگان دولت ترامپ ملاقات کند.

شایان ذکر است که آمریکا اخیرا بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه شرکت‌های نفتی روسیه، روس‌نفت و لوک‌اویل و شعب آنها اعلام کرد؛ همچنین ترامپ تعلیق نشست خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در بوداپست را اعلام کرده بود.

هفته گذشته، ترامپ پس از یک تماس تلفنی طولانی که آن را «بسیار سازنده» توصیف کرد، گفت که قصد دارد با رئیس‌جمهور روسیه در بوداپست مجارستان، دیدار کند. اما رسانه های آمریکایی گزارش دادند که امیدهای ترامپ برای دیدار سریع با پوتین به بن‌بست رسیده است.

در همین راستا ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو شرکت بزرگ نفتی روس را اقدام غیرسازنده و در عین حال، فاقد اثرگذاری مورد نظر و ایجاد مشکل خاص برای مسکو عنوان کرد.

زاخارووا تأکید کرد:‌ تحریم‌های ضد روسی جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هیچ مشکل خاصی برای ما ایجاد نخواهد کرد. کشور ما مصونیت قوی در برابر محدودیت‌های غرب ایجاد کرده است و با اطمینان به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی خود از جمله حوزه انرژی، ادامه خواهد داد.

منبع: آر تی