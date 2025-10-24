رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تولید انار در زیر تنگ سیاب کوهدشت ۳۰ هزار تن است که سالانه ۲ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان امروز عصر در جشنواره انار در منطقه سیاب کوهدشت با اشاره به هدف برگزاری جشنواره انار، اظهار کرد: این جشنواره در اصل پاسداشت زحمات کشاورزان و باغدارانی است که با مشقت فراوان تلاش می‌کنند تا امنیت غذایی مردم را تأمین کنند.

وی با تقدیر از تمامی باغداران منطقه، افزود: به همه باغداران عزیز در این منطقه خدا قوت عرض می‌کنم و اگر کوتاهی از طرف ما بوده، در وهله اول امیدوارم ببخشند و در وهله دوم، انشالله در سال‌های آتی بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های بهتر و با ایجاد زنجیره‌های ارزش، در کنار آنها رونق خوبی به منطقه ببخشیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه یکی از اهداف این جشنواره معرفی ظرفیت‌های منطقه به همه مردم ایران بوده، گفت: این منطقه حدود ۳۰ هزار تن انار تولید می‌کند که درآمدی بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را برای استان

به ارمغان می‌آورد.

صیادی با اشاره به آمار باغات انار در استان، تصریح کرد: ۳۵۰۰ هکتار باغ انار در استان داریم که از نظر مساحت رتبه هشتم کشور را داریم، اما از نظر میزان تولید، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده‌ایم که نشان می‌دهد عملکرد در واحد سطح در استان لرستان و مخصوصاً در این منطقه، نسبت به سایر مناطق کشور افزایش قابل توجهی دارد.

وی با بیان اینکه استان لرستان ۴۲ هزار هکتار باغات مثمر دارد، خاطرنشان کرد: کل تولیدات باغی استان ۳۷۰ هزار تن است که سهم باغات انار از این نظر ۸ درصد مساحت و ۲۰ درصد تولیدات را شامل می‌شود و این نشان از ارزش بالای ریالی این محصول نسبت به سایر محصولات باغی استان دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان