باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- اراضی کشاورزی لرستان که سال‌ها مایه حیات اقتصادی و تأمین‌کننده بخش مهمی از نیاز غذایی منطقه بوده‌اند، امروز در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته‌اند؛ تغییر کاربری غیرمجاز.

ساخت‌وسازهای بی‌رویه در زمین‌های زراعی و باغی نه‌تنها چهره روستاها را تغییر داده، بلکه ظرفیت تولید و اشتغال بخش کشاورزی را کاهش داده است.

در حالی که توسعه شهری و ساخت‌وساز، در ذات خود نشانه‌ای از پیشرفت است، اما وقتی بدون ضابطه و در دل زمین‌های کشاورزی رخ می‌دهد، نتیجه‌ای جز تخریب منابع حیاتی ندارد. در صورت ادامه این روند، بخش قابل‌توجهی از اراضی تولیدی لرستان در سال‌های آینده از چرخه کشاورزی خارج خواهد شد.

شناسایی بیش از ۱۳۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در لرستان

نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد:طی امسال تا کنون، هزار و ۳۸۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان شناسایی شده است.

او افزود که صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، از اولویت‌های اصلی این سازمان است و گفت:متأسفانه برخی از احکام قطعی هنوز اجرا نشده و همین موضوع تهدیدی جدی برای امنیت غذایی استان محسوب می‌شود.

صیادی با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای مختلف تأکید کرد:حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضرورتی استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه است و نباید اجرای احکام قضائی به دلایل اداری یا اجرایی به تأخیر بیفتد.

به گفته او، تاکنون ۶۵۵ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در سطح استان انجام شده و یگان حفاظت امور اراضی با تمام توان در کنار دستگاه قضائی ایستاده است تا از هرگونه تصرف و تغییر غیرمجاز جلوگیری کند.

اجرای احکام قضائی تا پایان سال؛ عزم جدی دستگاه قضا

علی حسنوند، دادستان مرکز لرستان، از عزم جدی دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان خبر داد و گفت:تمامی احکام قطعی مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی باید تا پایان سال جاری اجرا شود. هیچ پرونده‌ای نباید معطل بماند.

او با تأکید بر ضرورت همکاری میان نهادهای اجرایی و نظارتی افزود:ما در مسیر حفظ اراضی کشاورزی، پشتوانه قانونی و مردمی داریم. اگر امروز با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مماشات کنیم، فردا دیگر چیزی از زمین‌های حاصلخیز برای کشاورزی باقی نمی‌ماند.

دادستان مرکز استان، تغییر کاربری اراضی را ضربه‌ای خاموش به اقتصاد کشاورزی توصیف کرد و از مردم خواست پیش از هرگونه اقدام ساخت‌وساز، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند.

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان، تنها یک تخلف عمرانی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، اشتغال روستایی و محیط‌زیست استان به شمار می‌رود.

اکنون که همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضائی در بالاترین سطح قرار گرفته است، انتظار می‌رود با اجرای کامل احکام تا پایان سال، روند تصرفات غیرقانونی متوقف شود و زمین‌های کشاورزی لرستان بار دیگر به مأمن تولید و پایداری تبدیل گردند.