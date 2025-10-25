باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با اعضای اتحادیه انجمنهای علوم اجتماعی با بیان اینکه رئیسجمهور و دولت چهاردهم بارها اعلام کردهاند که از دانشگاه و اساتید انتظار ارائه راهکار برای حل مشکلات کشور را دارند، گفت: برگزاری چنین جلساتی برای دولت مفید است. ما از این اتحادیه برای حل مسائل کشور از جمله مسائل اجتماعی و اقتصادی کمک میخواهیم.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم تفکر دانشگاهی داشته و باور دارد دانشگاه میتواند برای حل مسائل کشور راه حل دهد. برای رسیدن به این هدف باید تعامل دانشگاه و دولت و نظام حکمرانی، صمیمی و روشن باشد تا هر دو طرف از این تعامل بهره ببرند. رابطه یک طرفه مشکلی را حل نخواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: توقع دولت این است که علوم اجتماعی و انسانی علاوه بر پرداختن به مشکلات فعلی کشور، برای مسائل میان مدت و بلندمدت نیز نظریه داشته باشد تا کشور در آینده دچار مسائل حاد و بحرانی نشود.
عارف با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه برای نقشآفرینی متخصصان علوم اجتماعی در فرایند برنامهریزی برای کشور، افزود: عموما افرادی برای کشور برنامهریزی میکنند که متخصص علوم انسانی و اجتماعی نیستند. البته در چند دهه اخیر نوعی قهر اعلام نشده علوم اجتماعی و انسانی با نظام حکمرانی وجود داشته است که باید این روند تغییر کند. همچنین گاهی یک تفکر آرمانی در بین اساتید علوم انسانی و اجتماعی به طور ناخواسته موجب دوری آنان از نظام حکمرانی میشود.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نگاه دولت به انجمنهای علوم اجتماعی این است که این انجمنها مشاوران برجسته و بیادعای نظام هستند که منافع شخصی خود را دنبال نکرده و پیگیر رشد و تعالی علمی کشور هستند؛ بنابراین ارتباط این انجمنها و دولت بیشتر شود تا دولت از دیدگاههای آنان بهره ببرد. البته برای برقراری این تعامل این شرط وجود دارد که دولت و انجمنها درباره پیش شرطها به توافق برسند به طور مثال باید به تفاهم برسیم که در چه شرایطی میخواهیم برای کشور تصمیمات اقتصادی و اجتماعی بگیریم و آیا الگوبرداری از تصمیمات یک کشور، پاسخگوی نیازهای کشور ما خواهد بود؟
عارف با اشاره به جلسات متعدد رئیسجمهور با دانشگاههای کشور برای حل بحران آب، گفت: امیدواریم دانشگاهها برای حل مشکلات و بحرانهای کشور راهکار ارائه دهند. از سویی مسائل اجتماعی پیچیدگیهای خاص خود را داشته و گاهی حتی بین دیدگاههای دو متخصص علوم اجتماعی جمعبندی ایجاد نمیشود در حالی که ما نیاز داریم تا برای حل مسائل اجتماعی، وفاق و اجماع ایجاد شود.
وی همچنین تاکید کرد: کشور به علوم اجتماعی که برای حل مشکلات، راهکارهای عملیاتی ارائه کند، نیازمند است؛ به طور مثال باید تحلیل و بررسی جامعهشناسی که چرا آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، کاهش ازدواج یا افزایش سن ازدواج ایجاد شده است و برای آن راهکار ارائه شود، گاهی بیان میشود که مشکلات اقتصادی دلیل این آسیبهاست در حالی که در گذشته هم مشکلات اقتصادی وجود داشته است، اما با این میزان از آسیبهای اجتماعی مواجه نبودهایم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه در سالهای اخیر سطح مطالبات اجتماعی بالا رفته، اما در خلق ثروت برای پاسخگویی به این مطالبات موفقیتی حاصل نشده است، بیان کرد: برآورده نشدن این مطالبات موجب ایجاد نارضایتی بین اقشار مختلف از جمله بازنشستگان شده است. اساتید علوم اجتماعی باید بررسی کنند که چرا این وضعیت در کشور ایجاد شده است.
وی همچنین افزود: دولت به کمک دانشگاه و انجمنهای علمی علوم اجتماعی نیازمند است. دولت مشکلات را بیان میکند و انجمنها راهکار ارائه کنند. دولت هیچ منعی برای استفاده از دیدگاههای اساتید و انجمنهای علمی علوم اجتماعی ندارد.
عارف در پایان با اشاره به موضوعات معیشتی اساتید دانشگاه، گفت: دولت در حال برنامهریزی برای حل مشکل حقوق و مسکن اعضای هیات علمی است.
در این جلسه، اعضای اتحادیه انجمنهای علوم اجتماعی دیدگاههای خود درباره مسائل اجتماعی کشور بیان کرده و ضرورت استفاده از از علوم اجتماعی در حل مشکلات و بحرانهای کشور تاکید کردند.
