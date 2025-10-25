مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان از کاهش ۱۱.۸۴ درصدی آمار تلفات ناشی از غرق‌شدگی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید فرزاد حسینی اظهار کرد: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده در اداره‌کل پزشکی قانونی خوزستان، در شش‌ماه نخست سال جاری ۶۷ نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۵۸ نفر مرد و ۹ نفر زن بوده‌اند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷۶ مورد (۶۸ مرد و هشت زن) گزارش شده بود، ۱۱.۸۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به لزوم توجه به آموزش‌های ایمنی در فصل گرما تصریح کرد: بیشترین موارد غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و کانال‌های غیرمجاز اتفاق می‌افتد، ازاین‌رو ضروری است شهروندان از شنا در نقاط ناایمن و بدون نظارت خودداری کنند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: پزشکی قانونی ، خوزستان
مدارس ۵ شهرستان تعطیل شد؛ آغاز فعالیت ادارات با ۲ ساعت تاخیر
غیرحضوری شدن مدارس نوبت صبح و تاخیر دو ساعته شروع به کار ادارات و دانشگاه‌ها در روز یکشنبه در ۵ شهرستان استان خوزستان
اجرای طرح تشدید برخورد با نبستن کمربند ایمنی راننده و سرنشینان در خورستان
