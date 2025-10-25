فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از دستگیری ۴ اراذل و اوباش غیر بومی که عامل نزاع و چاقوکشی بودند در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مصطفی بابایی فرمانده انتظامی شهرستان رامسر گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با چاقوکشی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرارگرفت.

او افزود: با اقدامات تخصصی ۴ اراذل و اوباش غیر بومی شناسائی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی درکمتر از ۱۲ ساعت، با عملیاتی منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

سرهنگ مصطفی بابایی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی قمه و چاقو کشف و پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر در پایان گفت: هرگونه نابهنجاری و شرارت که جان همشهریان را به خطر بیاندازد خط قرمز پلیس بوده و قاطعانه برخورد خواهدشد ومردم عزیز هرگونه اخبار انتظامی و امنیتی را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع:روابط عمومی پلیس

برچسب ها: اراذل و اوباش ، شرور سابقه دار
