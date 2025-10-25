باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران؛ فاطمه باقری با بیان اینکه توزیع فضای بازارها و میادین در سطح شهر تهران به گونهای عادلانه صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر حدود ۵۷ درصد از فضای میادین و بازارهای سازمان در مناطق پایین شهر و در محلات کم برخودار واقع شده است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع باعث میشود که خدماتدهی سازمان، محلات کمبرخوردار شهر تهران را بیشتر پوشش دهد، افزود: سازمان میادین اکنون در ۲۴۸ محله از مجموع ۳۵۱ محله تهران دارای مرکز عرضه است. علاوه بر آن، مرکز عمده فروشی میوه و ترهبار (میدان مرکزی)، ۳ مرکز عمده عرضه دام زنده بهداشتی و همچنین ۴ مرکز عمده فروشی مواد پروتئینی بهمن، پیروزی، آزادی و بعثت و همچنین ۱۹ میدان از مراکز اصلی سازمان محسوب میشوند.
مدیر پژوهش، برنامهریزی و مهندسی فرایند سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: بازارهای سازمان میادین بیش ۷۰ درصد محلات سطح تهران را پوشش داده است و از نظر میزان فروش، سازمان حدود ۵۴ درصد از سهم بازار تهران را به خود اختصاص داده است.
باقری درباره استراتژی سازمان میادین در رابطه با توسعه بازارهای میوه و ترهبار در شهر تهران یادآور شد: سازمان میادین هر ساله در خصوص محلههای در اولویت برای ساخت بازار از جهت تراکم جمعیت، تعداد خانوار و پتانسیل افزایش بازار در هر منطقه به صورت مجزا مطالعاتی انجام میهد. در این میان محلههای دارای اولویت جهت معرفی زمین از سوی مناطق به هر منطقه معرفی و مطابق شاخصهای مکانیابی در اولویت برنامهریزی سازمان میادین قرار میگیرد.
مدیر پژوهش، برنامهریزی و مهندسی فرایند سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در پایان گفت: برای اینکه بازارهای محلهای توسعه پیدا کند تا دسترسی را برای شهروندان آسان کند؛ فاصلهای که برای بازارها در محلهها در نظر گرفته شده به طورمیانگین حدود ۱ کیلومتر است.