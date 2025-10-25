باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بینالمللی زیستشناسی سلولی و تکوینی ایران و ششمین آیین نکوداشت پیشکسوتان زیستشناسی ایران که در مهر سال جاری، بهمیزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد؛ هما رجایی، دانشیار بازنشسته بخش زیستشناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز، بهعنوان برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در حوزه زیستشناسی سلولی و تکوینی ایران معرفی و تقدیر شد.
هیات برگزاری کنفرانس بینالمللی زیستشناسی سلولی و تکوینی ایران با ابراز امتنان و قدردانی از سالها تلاش ارزشمند دکتر رجایی در عرصهی پژوهشهای نوآورانه، ملی و بینالمللی، ایشان را الگویی الهامبخش برای دانشجویان و پژوهشگران جوان کشور دانسته و در تقدیرنامهای که با امضای رئیس کنفرانس و رئیس انجمن زیستشناسی ایران به ایشان اعطا شد، آورده است:
آثار علمی و تحقیقاتی شما که بارها در محافل معتبر جهانی مورد تقدیر قرار گرفته و در نشریات علمی برجسته منتشر گردیده است؛ نقش مهمی در توسعه مرزهای دانش زیستشناسی و گسترش تعاملات علمی فرامرزی ایفا کرده است. این مجموعه دستاوردهای ارزشمند، نه تنها نام شما را در فهرست پژوهشگران پیشگام ایران ثبت کرده؛ بلکه موجب ارتقای اعتبار علمی کشور در سطح بینالمللی شده است.
بیتردید حضور مؤثر شما در عرصه علمی، بر غنای دانش و کیفیت مباحت افزوده و مسیر تازهای برای تبادل اندیشه و همکاریهای علمی میان دانشمندان ایران و جهان گشوده است».
در چشمانداز علمی زیستشناسی گیاهی ایران، نام هما رجایی با دقت پژوهشی، ژرفنگری در ساختارهای گیاهی و نگاه ترکیبی میان علم و طبیعت گره خورده است. پژوهشهای او در زمینهی پسته وحشی(Pistacia atlantica Desf.)، آویشن دنایی(Thymus daenensis) و گیاهان دارویی بومی ایران، نمونهای ممتاز از پژوهشهای بنیادی است که مرز میان علم کلاسیک و زیستشناسی نوین را به هم پیوند میدهد.
آثار رجایی در حوزه میکرومورفولوژی، تکوین گل و میوه، آنالیز فیتوشیمیایی و سازگاری اکولوژیکی گیاهان از دقتی برخوردار است که کمتر در پژوهشهای مشابه دیده میشود.
این استاد دانشگاه با تکیه بر تخصصی عمیق در تشریح و تکوین گیاهان، توانسته است ساختارهای میکروسکوپی و ترشحی گیاهان را با نگاهی تحلیلی و ترکیبی بررسی کند؛ رویکردی که نه تنها به درک بهتر سازوکارهای رشد گیاه انجامیده، بلکه راهگشای پژوهشهای نوین در فیزیولوژی، اکولوژی و گیاهداروشناسی(Phytochemistry) بوده است.
ثمره سالها فعالیت ایشان، علاوهبر آثار تألیفی، تربیت دهها دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شیراز است که هریک اکنون خود از پژوهشگران برجستهی حوزه علوم گیاهیاند. رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری متعددی که زیرنظر دکتر رجایی انجام شدهاند، سهمی مهم در گسترش مرزهای دانش زیستشناسی گیاهی در ایران داشتهاند.
منبع: دانشگاه شیراز