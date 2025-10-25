طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید احمدی شنبه در جلسه‌ ساماندهی اتباع خارجی این استان، اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی را ضروری دانست و افزود: این برنامه نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کارفرمایان و جامعه نیز خواهد بود.

او ادامه داد: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سایت مربوطه در سامانه وزارت کار، مستندات لازم را بارگذاری کرده و درخواست خود را برای استفاده از کارگران اتباع در مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت کند و پس از انجام بررسی‌های لازم، مجوزهای مربوطه برای آنها صادر خواهد شد.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس اظهار کرد: کارگران اتباع باید به صورت مجردی وارد کشور شوند و با توجه به اینکه مدت صدور روادید ۹ ماه است، پس از گذشت این مدت، آنها ملزم به ترک کشور خواهند بود.

احمدی گفت: این افراد می توانند پس از بازگشت به کشورشان، در سال بعد، در صورت عدم وجود سابقه سوء به همان شیوه قبلی وارد کشور شوند.

او،‌ از آن دسته از اتباع ساکن در فارس که دارای برگ سرشماری و فاقد مدرک قانونی هستند نیز خواست که در سریع ترین زمان ممکن به اردوگاه مراقبتی شیراز مراجعه کنند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، اظهار کرد: در صورت عدم اقدام، برخورد قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود.

منبع: استانداری فارس