هشدار جدی درباره معاملات ملکی بدون استعلام؛ سپر ایمنی شهروندان در برابر کلاهبرداری

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت بررسیهای حقوقی پیش از خرید ملک گفت:شهروندان پیش از هرگونه معامله ملکی باید استعلامهای لازم را از شهرداریها دریافت کنند؛ عدم توجه به این موضوع میتواند منجر به خسارات مالی جبرانناپذیر شود.
او هشدار داد که بیتوجهی به این روند، یکی از مهمترین دلایل بروز پروندههای حقوقی و دعاوی طولانی در دستگاه قضایی است.
مجیدی در ادامه افزود:متأسفانه شاهد موارد متعددی از اختلافات و دعاوی حقوقی ناشی از خرید املاک بدون انجام استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح هستیم.
به گفته وی، بسیاری از این پروندهها میتوانستند با یک استعلام ساده از شهرداری مربوطه یا مراجع رسمی، هرگز شکل نگیرند.
معاون عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر لزوم شفافیت در معاملات ملکی تصریح کرد:هموطنان عزیز باید قبل از هرگونه معامله و پرداخت حتی کوچکترین مبلغ، حتماً نسبت به دریافت استعلام از شهرداری ذیربط اقدام کنند. این استعلامها باید مواردی از قبیل بررسی صحت سند مالکیت، اطمینان از عدم وجود ممنوعیت ساختوساز، بررسی طرحهای توسعه شهری و همچنین اطمینان از عدم وجود بدهی معوقه به شهرداری را پوشش دهد.
مجیدی خاطرنشان کرد که شهرداریها مکلفاند این خدمات را بهصورت شفاف و در کوتاهترین زمان ممکن به مردم ارائه دهند
او با بیان اینکه شهروندان نباید صرفاً به گفتههای فروشنده اعتماد کنند، گفت:هیچگاه تنها به اسناد ارائهشده توسط فروشنده اکتفا نکنید و شخصاً یا از طریق وکیل معتمد، استعلامهای ضروری را از مراجع رسمی دریافت نمایید.
مجیدی تأکید کرد که بسیاری از کلاهبرداریهای ملکی ناشی از اعتماد بیجا به مدارک ناقص یا جعلی فروشندگان است.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به نقش پیشگیرانه استعلامها افزود:این اقدام ساده سپری محکم در برابر کلاهبرداریهای احتمالی است. امیدواریم با رعایت این توصیه، شاهد کاهش اختلافات ملکی و افزایش امنیت سرمایهگذاری و آرامش خاطر شهروندان در استان باشیم.