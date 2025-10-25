جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران در بازرسی از خودرو‌هامقدار ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و عملیات دستگیری سوداگران مرگ کماکان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار " علیرضا دلیری" گفت:در پی رصد و اخبار واصله مبنی بر حمل و جابه جایی مواد مخدر توسط ۲ دستگاه سواری پژو در محور‌های مواصلاتی شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر؛ پیگیری موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

 وی افزود:مأموران پلیس این شهرستان‌ها با اقدامات فنی و عملیاتی موفق به شناسایی خودرو‌های مذکور شده که جهت بررسی بیشتر به خودرو‌ها دستور ایست صادر شد که رانندگان بدون توجه به دستور پلیس بر سرعت خود افزوده و در نهایت با به جا گذاشتن خودرو‌ها از محل متواری شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد:ماموران در بازرسی از خودرو‌های به جا مانده مقدار ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و عملیات دستگیری سوداگران مرگ کماکان ادامه دارد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، موادمخدر
