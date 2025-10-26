مسئول نمایندگی ورزش و جوانان اسلامیه از کمبود سرانه فضای ورزشی در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سلیم مسئول نمایندگی ورزش و جوانان اسلامیه با اشاره به کمبود فضای ورزشی گفت: سرانه فضای ورزشی سرپوشیده اسلامیه کمتر از ۱۴ صدم متر است.

او افزود: در تابستان امسال ۷۳۶ نفر از کلاس‌های ورزشی اوقات فراغت اسلامیه استقبال کردند که این تعداد، افزایش ۵۰ درصدی مردان و ۳۳ درصدی زنان را نسبت به تابستان سال گذشته نشان می‌دهد.

سلیم ضمن تشریح فعالیت‌های هیات‌های ورزشی اسلامیه بیان کرد: حاصل تلاش ورزشکاران اسلامیه در یک سال گذشته ۵ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز در سطح کشور بوده است.

مسئول نمایندگی ورزش و جوانان اسلامیه عنوان کرد: همچنین ۱۷ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز استانی و در مجموع ۴۴ مدال از سوی ورزشکاران این منطقه کسب شده است.