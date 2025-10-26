باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح روز یکشنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت اهواز با شاخص ۱۷۵، بهبهان ۱۷۸ و خرمشهر ۱۵۷ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهرهای آبادان با شاخص ۱۴۶، باغملک و دزفول ۱۱۱، سوسنگرد ۱۴۶، شوشتر ۱۱۰، ماهشهر ۱۰۱، هویزه ۱۴۲ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، ملاثانی، هفتکل، هندیجان به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

هوای شهر مسجدسلیمان، دزپارت و رامشیر در روز جاری سالم و پاک گزارش شده است.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع خبرگزاری ایرنا