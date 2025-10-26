مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از آمادگی کامل شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای سوخت‌ رسانی زمستانی در مناطق زیر پوشش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرویز ایدون گفت: در آستانه فصل سرما و تضمین توزیع بهینه سوخت در همه نواحی زیر پوشش منطقه اهواز، شرکت‌های های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی آمادگی خود را جهت ارسال به موقع و مطلوب سوخت اعلام کردند.

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور مدیر، معاونین و جمعی از مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و رئیس انجمن کانون رانندگان نفتکش و دیگر روسای صنف شرکت‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی در منطقه برگزار شد، مقرر شد با راهبری تازه و همت و تلاش بین شرکت‌های حمل و نقل و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز نسبت به تامین و توزیع بهینه فرآورده نفتی و همچنین تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی، مصرف کنندگان عمده از جمله کارخانه‌های سیمان و مصرف کنندگان و... در اولویت و دستور کار قرار گیرد.  

ایدون ضمن قدردانی از زحمات شرکت‌های پیمانکاری در عرصه حمل و نقل و توزیع فراورده‌های نفتی، ادامه داد: با توجه به پیش بینی زمستانی سرد و ایجاد شرایط ناپایدار آب و هوایی این شرکت با اجرای تمهیدات لازم آماده سوخت رسانی مطلوب و مستمر به مردم شریف استان است. 

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، اهواز
خبرهای مرتبط
طرح توزیع الکترونیکی گازمایع در آذربایجان شرقی اجرا می شود
افتتاح نودو پنجمین جایگاه سوخت در ناحیه مرکزی شیراز
ممنوعیت گازسوز کردن خودرو در مراکز غیر مجاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غیرحضوری شدن مدارس نوبت صبح و تاخیر دو ساعته شروع به کار ادارات و دانشگاه‌ها در روز یکشنبه در ۵ شهرستان استان خوزستان
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
رفع تصرف هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در خوزستان
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
۱۰ شهر خوزستان در محاصره آلودگی هوا
آخرین اخبار
۱۰ شهر خوزستان در محاصره آلودگی هوا
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
رفع تصرف هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در خوزستان
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
غیرحضوری شدن مدارس نوبت صبح و تاخیر دو ساعته شروع به کار ادارات و دانشگاه‌ها در روز یکشنبه در ۵ شهرستان استان خوزستان
اجرای طرح تشدید برخورد با نبستن کمربند ایمنی راننده و سرنشینان در خورستان
کاهش تلفات ناشی از غرق‌شدگی در خوزستان