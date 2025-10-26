باشگاه خبرنگاران جوان- هیأتی از وزارت خدمات عمومی افغانستان به سرپرستی محمد اسحاق صاحبزاده در نهمین نشست گروه کاری انتقال بار و سی و ششمین نشست منطقهای اتحادیه بینالمللی راهآهنها در ترکیه شرکت کرد.
در این نشستها که به میزبانی دفتر منطقهای خاورمیانه برگزار شد، نمایندگان افغانستان در مورد موضوعات فنی، مدیریتی و اداری از جمله یکسانسازی قوانین گمرکی، هماهنگی اطلاعات در انتقالات مشترک و نحوه همکاری با نهادهای بینالمللی دیگر گفتوگو کردند.
همچنین این هیأت در قالب یک ارائه، پیشرفتها و دستاوردهای کشور در زمینه مطالعات، طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری و نظارت بر زیرساختهای راهآهن را ارائه کرد که با استقبال و تحسین اعضا روبهرو شد.
در حاشیه این اجلاس، نشستی سهجانبه بین مقامات ارشد راهآهن افغانستان، ایران و ترکیه برگزار شد که در آن بر گسترش همکاریهای ریلی و اتصال شبکههای خود از طریق افغانستان به چین تأکید کردند. در این نشست، بازسازی خط ریلی هرات-مزارشریف و افزایش حمل و نقل کالا از مسیر خواف-هرات به عنوان اولویتهای مشترک تعیین و صورتجلسه همکاری امضا شد.