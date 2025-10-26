باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رونق بازار آنلاین خرید و فروش طلا که طی سالهای اخیر عملا مقابل فروش سنتی طلا قد علم کرده موضوعات زیادی را روی میز بررسی و نظارتها از امنیت تا تحویل و نظارت هوشمند و ... قرار داده است.
همزمان با استقبال متقاضیان از انجام معامله در پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا، وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه با پاسخی فناورانه به دغدغههایی، چون خالیفروشی، کلاهبرداری و فروش طلای بدون پشتوانه فیزیکی تمرکز کرد.
افزایش روزافزون استقبال کاربران از خرید و فروش طلا بهصورت اینترنتی، در حالی رخ داد که چارچوبهای نظارتی برای این بازار نوظهور هنوز بهدرستی شکل نگرفته بود. از عدم تحویل بهموقع سفارشها گرفته تا فروش طلا با عیار غیرواقعی و حتی عرضه طلای بدون پشتوانه واقعی، مجموعهای از تخلفات باعث شد تا خاطره تلخ پروندههایی مانند «سکه ثامن» همچنان در ذهن کاربران باقی بماند و موجی از بی اعتمادی را ایجاد کند.
اما چندی نپایید که زمزمه ارائه مقابله با تخلف ساختاری در قالب راهاندازی سامانههای هوشمند به واقعیت تبدیل شد و با نظارت وزارت صمت و اتحادیههای طلا و جواهر، محصولاتی فناورانه وارد بازار طلا شد
سامانه هوشمندسازی اتحادیهها و محصولات فناورانه شرکت دانشبنیان خلاق کلینیک فارس در شیراز یکی از این سامانهها است که در جریان نمایشگاه دستاوردهای فناورانه در این کلانشهر رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان طلا کلینیک فارس، به مجموعهای از محصولات نوآورانه شامل نرمافزار هوشمندسازی اتحادیهها، سامانه نرخدهی آنلاین طلا، دستگاه امنیتی «وُرتکس» و ماشینحساب تخصصی طلا اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از محصولات امسال در لین نمایشگاه، نرمافزاری برای اتوماسیون و هوشمندسازی اتحادیههاست.
به گفته سعیدرضا چپریها، در استان فارس و شهر شیراز ۸۸ اتحادیه صنفی فعال است و نرمافزار طراحیشده میتواند تمام اطلاعات و مشخصات اعضای دارای پروانه کسب هر اتحادیه را در اپلیکیشن موبایل مجزا نمایش دهد.
او افزود: برای بازرسان کمیسیونها نیز اپلیکیشنی طراحی شده که با قابلیت مکانیابی آنلاین، فرآیند بازرسی واحدهای صنفی را تسهیل میکند. این برنامه ایرادات واحد صنفی را ثبت کرده و بهصورت خودکار به بازرس اطلاع میدهد که در زمان مقرر برای بازدید مجدد مراجعه کند.
چپریها ادامه داد: ارتباط اعضای تحت پوشش اتحادیهها با این سامانه بهصورت آنلاین و غیرحضوری انجام میشود تا از مراجعات فیزیکی جلوگیری شود. درخواستها و نامههای مورد نیاز اعضا نیز از طریق پنل اختصاصی هر فرد قابل دریافت است. همچنین ثبت شکایات مردمی از واحدهای صنفی نیز از طریق همین سامانه انجام میشود و اتحادیه میتواند بهصورت برخط رسیدگی و پاسخ دهد.
به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان طلا کلینیک فارس، هدف از طراحی این اپلیکیشن، کاهش مراجعات حضوری مردم و تسهیل کار اتحادیههاست.
او بیان کرد: در حال حاضر هیچ اتحادیه یا اتاق اصنافی بهصورت هوشمند فعالیت نمیکند و همه ساختارها سنتی است. ما با این نرمافزار اتحادیهها را هوشمندسازی کردهایم و تاکنون هشت اتحادیه در یکی از شهرهای کشور به این سامانه تجهیز شدهاند. امیدواریم با حمایت اتاق اصناف شیراز، این طرح بهصورت پایلوت برای همه اتحادیههای شیراز اجرا شود.
چپریها سپس به معرفی سایر محصولات فناورانه شرکت طلا کلینیک فارس پرداخت و گفت: بنده خود طلافروش بودهام و دغدغههای این صنف را میدانم. حدود هفت سال پیش برای رفع مشکلات نرخگذاری طلا، سامانه اعلام نرخ طلا و سکه به نام طلا کلینیک فارس طراحی کردیم که نرخ طلا و سکه را بصورت برخط تحت نظارت اتحادیه طلا و جواهر شیراز اطلاعرسانی میکنیم.
او افزود: این سامانه در راستای شفافسازی قیمت طلا طراحی شده تا خریداران و فروشندگان بتوانند نرخ لحظهای و معتبر را در گوشی موبایل خود مشاهده کنند و از زیانهای احتمالی جلوگیری شود.
چپریها در ادامه به محصول دیگر شرکت اشاره کرد و گفت: ما دستگاهی به نام دزدگیر دوزا امنیتی با همکاری یک شرکت دانش بنیان در بخش الکترونیک مستقر در پارک علم و فناوری فارس طراحی کردیم که این محصول بومی سازی شده که یک نگهبان هوشمند ۲۴ ساعته برای واحدهای صنفی طلا فروشی و سایر مکانهایی که نیاز به امنیت بالایی دارند استفاده میشود.
او تأکید کرد: تاکنون دستگاههای مشابه توانستهاند ۴۰ سرقت مسلحانه را در کشور ناکام بگذارند. این دستگاه با وجود قیمت مناسب، میتواند جان و مال طلافروشان را محافظت کند و به گفته او، در برابر شلیک اسلحه نیز در کسری از ثانیه واکنش نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان طلا کلینیک فارس در پایان از ماشینحساب تخصصی طلا کلینیک فارس بهعنوان محصول دیگر این شرکت نام برد و گفت:این ماشینحساب برای واحدهای صنفی تازه تاسیس طراحی شده تا بتوانند محاسبات طلا، تبدیل عیار و سایر عملیات تخصصی را بدون خطا انجام دهند. همچنین نرم افزار دیگری برای استفاده عموم مردم با نام فراگوهر طراحی شده که در لحظه قیمتهای طلا و سکه را نمایش میدهد و در این نرم افزار گزینه ماشین حساب تخصصی طلا نیز فراهم شده که عموم مردم در هنگام خرید و فروش بتوانند قیمت تمام شده طلای خریداری شده را محاسبه کنند
چپریها خاطرنشان کرد که تمام این ابزارها در اپلیکیشن طلا کلینیک قابل دسترسی است و هدف نهایی از طراحی آنها، افزایش شفافیت، امنیت و هوشمندسازی اصناف کشور است.
افزایش شفافیت در بازار، محافظت از سرمایهگذاران خرد و همچنین حمایت از کسبوکارهای قانونی و شفاف در حوزه فروش آنلاین طلا هدف نهایی چنین سامانههایی است و اکنون فعالان بازار امیدوارند با اجرای چنین سامانههایی، دوره تخلفهای گسترده در این حوزه به پایان برسد و مسیر اعتمادسازی در یکی از حساسترین بازارهای مالی کشور هموار شود.