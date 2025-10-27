باشگاه خبرنگاران جوان- حدود ساعت ۹ و نیم یکی از شب‌های مرداد سال ۱۴۰۰ گروهی از مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی در حال گشت در خیابان جردن بودند که به جوانی با یک کوله پشتی مظنون شدند و برای بررسی بیشتر به او دستور ایست دادند، اما پسر جوان با عجله فرار کرد و با عبور از وسط خیابان خودش را به وانتی که آن‌طرف منتظرش بود، رساند و راننده با سرعت شروع به حرکت کرد. در این میان استوار یاسر طاهری مأمور کلانتری از ماشین پلیس پیاده شد و پای پیاده به تعقیب آنها پرداخت و در اقدامی سریع خود را به قسمت بار وانت رساند و داخل آن پرید. وی بار‌ها به راننده دستور توقف داد، اما او بی‌توجه با سرعت در حرکت بود تا اینکه وانت در ترافیک راه فرارش بسته و به ناچار متوقف شد.

اما در همین لحظه یک پراید مشکی‌رنگ که از همدستان متهمان بودند از راه رسید و یکی از سرنشینان آن با کلت کمری از پشت سر ۳ گلوله به استوار طاهری شلیک کرد و همزمان سرنشینان وانت و پراید از محل گریختند. با شهادت مأمور ۲۳ ساله کلانتری، پرونده به دستور بازپرس جنایی برای تحقیقات ویژه دراختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و پوکه گلوله شلیک شده به مأمور پلیس نیز به آزمایشگاه اسلحه شناسی پلیس آگاهی ارسال شد.

تیراندازی‌های سریالی

در حالی که بررسی‌ها برای دستگیری سارقان جنایتکار ادامه داشت حدود یک سال بعد از شهادت استوار یاسر طاهری، مأموران یگان امداد فردیس کرج در ایست بازرسی با خودروی سمندی مواجه شدند که در استعلام شماره پلاک خودرو مشخص شد سرقتی است. بدین ترتیب مأموران دستور ایست دادند، اما دو سرنشین خودروی سمند بدون توجه به مأموران اقدام به فرار کردند. تعقیب و گریز پلیسی ادامه داشت تا اینکه مأموران موفق به متوقف کردن خودرو شدند، اما سارقان ناگهان دست به اسلحه شده و به سمت مأموران یگان ویژه تیراندازی کرده و دو مأمور جوان را زخمی و متهمان نیز پای پیاده فرار کردند.

دو مأمور جوان به بیمارستان منتقل شده و زمانی که پوکه‌های شلیک شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد سلاحی که سارقان استفاده کرده‌اند همان سلاحی بوده که یاسر طاهری با آن به شهادت رسیده است.

تصاویر سارقان از دوربین‌های مداربسته اطراف محل تیراندازی بدست آمد و هویت آنها به نام‌های هاشم۵۰ ساله و سیروس ۳۷ ساله شناسایی شد.

بدین ترتیب با همکاری مأموران پلیس آگاهی تهران و کرج مخفیگاه متهمان شناسایی شد، اما وقتی مأموران برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند بار دیگر آنها دست به اسلحه شده و اینبار نیز با شلیک گلوله دو مأمور دیگر را زخمی کردند، اما یکی از متهمان در این درگیری کشته و متهم دوم موفق به فرار شد.

سرانجام با گذشت ۴ سال از ماجرای شهادت مأمور پلیس، عامل قتل دستگیر و یک قبضه اسلحه، تعدادی فشنگ و چند صدا خفه‌کن اسلحه کشف شد.

متهم در بازجویی‌ها مدعی شد همدستش که در درگیری با مأموران کشته شده عامل قتل مأمور پلیس بوده است، اما شواهد و مدارک پلیسی حکایت از آن دارد که متهم ۵۰ ساله عامل قتل است و تحقیقات در این خصوص از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران