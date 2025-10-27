عامل شهادت مأمور کلانتری گاندی پس از ردیابی‌های ۴ ساله کارآگاهان پلیس سرانجام دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حدود ساعت ۹ و نیم یکی از شب‌های مرداد سال ۱۴۰۰ گروهی از مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی در حال گشت در خیابان جردن بودند که به جوانی با یک کوله پشتی مظنون شدند و برای بررسی بیشتر به او دستور ایست دادند، اما پسر جوان با عجله فرار کرد و با عبور از وسط خیابان خودش را به وانتی که آن‌طرف منتظرش بود، رساند و راننده با سرعت شروع به حرکت کرد. در این میان استوار یاسر طاهری مأمور کلانتری از ماشین پلیس پیاده شد و پای پیاده به تعقیب آنها پرداخت و در اقدامی سریع خود را به قسمت بار وانت رساند و داخل آن پرید. وی بار‌ها به راننده دستور توقف داد، اما او بی‌توجه با سرعت در حرکت بود تا اینکه وانت در ترافیک راه فرارش بسته و به ناچار متوقف شد.

 اما در همین لحظه یک پراید مشکی‌رنگ که از همدستان متهمان بودند از راه رسید و یکی از سرنشینان آن با کلت کمری از پشت سر ۳ گلوله به استوار طاهری شلیک کرد و همزمان سرنشینان وانت و پراید از محل گریختند. با شهادت مأمور ۲۳ ساله کلانتری، پرونده به دستور بازپرس جنایی برای تحقیقات ویژه دراختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و پوکه گلوله شلیک شده به مأمور پلیس نیز به آزمایشگاه اسلحه شناسی پلیس آگاهی ارسال شد.

تیراندازی‌های سریالی

در حالی که بررسی‌ها برای دستگیری سارقان جنایتکار ادامه داشت حدود یک سال بعد از شهادت استوار یاسر طاهری، مأموران یگان امداد فردیس کرج در ایست بازرسی با خودروی سمندی مواجه شدند که در استعلام شماره پلاک خودرو مشخص شد سرقتی است. بدین ترتیب مأموران دستور ایست دادند، اما دو سرنشین خودروی سمند بدون توجه به مأموران اقدام به فرار کردند. تعقیب و گریز پلیسی ادامه داشت تا اینکه مأموران موفق به متوقف کردن خودرو شدند، اما سارقان ناگهان دست به اسلحه شده و به سمت مأموران یگان ویژه تیراندازی کرده و دو مأمور جوان را زخمی و متهمان نیز پای پیاده فرار کردند.

دو مأمور جوان به بیمارستان منتقل شده و زمانی که پوکه‌های شلیک شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد سلاحی که سارقان استفاده کرده‌اند همان سلاحی بوده که یاسر طاهری با آن به شهادت رسیده است.

تصاویر سارقان از دوربین‌های مداربسته اطراف محل تیراندازی بدست آمد و هویت آنها به نام‌های هاشم۵۰ ساله و سیروس ۳۷ ساله شناسایی شد.

بدین ترتیب با همکاری مأموران پلیس آگاهی تهران و کرج مخفیگاه متهمان شناسایی شد، اما وقتی مأموران برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند بار دیگر آنها دست به اسلحه شده و اینبار نیز با شلیک گلوله دو مأمور دیگر را زخمی کردند، اما یکی از متهمان در این درگیری کشته و متهم دوم موفق به فرار شد.

سرانجام با گذشت ۴ سال از ماجرای شهادت مأمور پلیس، عامل قتل دستگیر و یک قبضه اسلحه، تعدادی فشنگ و چند صدا خفه‌کن اسلحه کشف شد.

متهم در بازجویی‌ها مدعی شد همدستش که در درگیری با مأموران کشته شده عامل قتل مأمور پلیس بوده است، اما شواهد و مدارک پلیسی حکایت از آن دارد که متهم ۵۰ ساله عامل قتل است و تحقیقات در این خصوص از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
حداقل سه نفر بودند یکنفر با کوله پشتی پریده تو وانتی که راننده داشته (این دو نفر) و حداقل یک نفر هم با پراید بوده که اومده شلیک کرده به مامور پشت وانت (اگر پراید فقط یک راننده داشته که اون شلیک کرده).
دو نفر ازین سه نفر بعدا با سمند بودن و فرار کردند که در درگیری آخر یک نفر کشته و یک نفر دستگیر میشه،پس نفر سوم چی شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
شکر خدا زودتر اعدام کنید. نه اینکه 3 سال طول بکشد. دادگاه تجدید نظر. دادگاه بدوی. دادگاه انقلاب. کمیسیون اصل 90. 5 به اضافه 1 و چرت و پرت های دیگر. یک مقدار ملایمت های قوه قضائیه باعث ایجاد این فسادهای خبیثانه و شیطانی می‌گردد. خلافکار زبانش فقط با زبان زور فهمیده می‌شود نه مشاوره و وقت تلف کردن جامعه و مردم و اضافه کاری برای مسئولان قوه قضائیه.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
در خبرهای دیروز آمده بود قاتل مامور انتظامی بعد از ۷ سال اعدام شد .امیدوارم این یکی اعدام شدنش ۷ سال طول نکشه . از دست این قوه قضائیه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
گانگستر به معنای واقعی
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
بتظر من این دزدها و اشخاص خلافکار را بفرستین تو اردوگاهای کار اجباری وسط بیابون و افراد مسلح هم ازشون مراقبت کنن و برای راه آهن سنگ خورد کنن مثل این فیلمای غربی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۳:۲۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ای حرمزادها ??اعدام فوریا اصلا یک روز هم زنده نمونه
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۲۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اینها ۴نفر بودن. نفر اول کوله پشت داشته و دوم راننده وانت نفر سوم قاتل استوار ۲۳ساله و نفر سوم راننده پراید یا سمند. در هر صورت قانون گلوله برای این افراد روانی عالیه. و قاتل رو خواهشا زودتر اعدام کنید تا خون عزیزان از دست رفته نیروی انتظامی پایمال نشود. روح شهدا شاد
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
پدرشون را در بیارید تا درس عبرت بشن
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
شهادت محمد بایر توی درگیری روستا نهاوند
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
عجیب است..چرا پلیس در مقابل با شروران مسلح .. اینقدر احتیاط می‌کند..اگر همان بار اول پلیس به متخلفان شلیک میکرد..آن تعداد مجروح و یک نفر شهید هم نمی‌شدند..پلیس باید در برخورد با افراد مسلح آزادتر باشد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۰۰:۵۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
نه داداش اینطوریام نیست قانون بکارگیری سلاح کاملا اجازه کشتن نفر مسلح رو درصورت اقدام به تیراندازی داده ...ولی متاسفانه در درگیری ها مامورین ما به خاطر استرس وعدم تسلط به سلاح دچار ضربه میشن ..وگرنه من کشتم نفر مسلح رو ارشدیت هم گرفتم در سیستان
United Arab Emirates
مزدک
۱۲:۲۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
و ماموران ما هم که جرات شلیک ندارند و نحکوم به شهاداند!!!
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۲:۱۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چرا باید یک قاتل زندانی شود باید سریعا محاکمه و اعدام گردد
چرا ماموران ما را می کشند و بعد از خانواده می خواهند عفو کنند!
عفو یعنی خیانت به خون شهید
۰
۲۳
پاسخ دادن
Turkiye
Bmsoq20
۱۲:۰۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سلام
دنیا دار مکافات است... برای یکتا پرستان
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مادرش به عزاش بشینه
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
دستش قطع بشه خدالعنتش کنه
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
توی زندان فعلا آب خنک بخوره تا موقع اعدامش
Iran (Islamic Republic of)
ح
۱۳:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اول دستشو قطع بکنند بعدا اعدام کنند
