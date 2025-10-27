باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو همچنان برای بهبود روابط با واشنگتن آمادگی دارد. پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما همچنان برای بهبود روابط (با واشنگتن) آماده هستیم، اما با در نظر گرفتن منافع خودمان.»

وی افزود که «این روابط (بین مسکو و واشنگتن) در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.» پسکوف اشاره کرد که سفر کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه برای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با کشور‌های خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به آمریکا، گامی کوچک در یک مسیر طولانی است و نیازمند صبر زیادی است.

پسکوف ادامه داد: «با وجود آمادگی ما برای برقراری گفت‌و‌گو با آمریکا، روسیه، و به طور خاص رئیس‌جمهور روسیه، بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند. همین‌طور بوده، همین‌طور هست و همین‌طور خواهد ماند.»

پسکوف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آزمایش موشک بورِوِستنیک می‌تواند پاسخی به فشار‌های اقتصادی فزاینده از سوی آمریکا و اروپا تلقی شود، به خبرنگاران گفت: «تضمین امنیت برای روسیه یک موضوع حیاتی است، به ویژه در پس‌زمینه موضع نظامی‌ای که اکنون می‌شنویم، به خصوص از سوی اروپایی‌ها.»

وی افزود: «اروپایی‌ها واقعا در وضعیت هیستری داخلی، روس‌ستیزی، تهاجمی بودن و تمایل به جنگ زندگی می‌کنند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام موشک جدید می‌تواند منجر به تنش در روابط مسکو و واشنگتن شود، اضافه کرد: هیچ چیزی در این میان وجود ندارد که بتواند یا باید به تنش در روابط بین مسکو و واشنگتن منجر شود.

منبع: اسپوتنیک