وقتی غذا تعطیل می‌شود + فیلم

وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد که از بودجه اضطراری برای کمک‌های غذایی ماه نوامبر استفاده نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ادامه تعطیلی دولت و پرداخت نشدن حقوق کارمندان در آمریکا مراجعه به مراکز توزیع کمک‌های غذایی افزایش یافته است.

دولت آمریکا قصد دارد از ابتدای ماه آتی میلادی کمک‌های غذایی فدرال را متوقف کند.

 

