\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0648 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0646\u0634\u062f\u0646 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0648\u0644\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0642\u0635\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0647 \u0622\u062a\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n