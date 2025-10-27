باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، در این جلسه بر اهمیت تعامل مستمر و مؤثر میان نهادهای اجرایی و ثبتی برای رفع موانع و تسهیل فرآیند ثبت اسناد تأکید کرد.
وی با اشاره به سهم ۶۳ درصدی شهر جدید سهند از کل پروژههای نهضت ملی مسکن استان، گفت: این شهر با بیش از ۲۷ هزار واحد در حال اجرا، نقش مهمی در تأمین مسکن استان ایفا میکند و رفع مسائل ثبتی در آن، گرهگشای بسیاری از چالشها خواهد بود.
وی تحویل سند مالکیت عرصه فاز ۵ را اقدامی کلیدی خواند که زمینهساز عقد قراردادهای مشارکت مدنی در پروژههای نهضت ملی مسکن این فاز خواهد بود و افزود: این گام مهم، نقش قابل توجهی در پیشبرد پروژههای فاز ۵ خواهد داشت.