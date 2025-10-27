باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جلال‌الدین امیری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: به‌طور جدی پیگیر پرداخت مطالبات پرستاران هستم و هدف ما ارتقای شاخص‌ها، حفظ شأن و جایگاه دانشگاه و رفع موانع موجود در چارچوب قانون است.

امیری با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه اظهار داشت:دچار ناترازی‌های مالی هستیم که البته شامل همه دانشگاه‌ها می‌شود، اما در ارزیابی‌های عملکردی، پرستاران لرستان عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

وی ادامه داد:با وجود آن‌که مطالبات بیمه‌ای تا آبان‌ماه پرداخت شده، ما توانسته‌ایم مطالبات پرستاران را تا بهمن‌ماه پرداخت کنیم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد:هدف ما این است که هر ماه پرداخت‌های پرسنلی داشته باشیم. با پیگیری‌هایی که از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود، تلاش می‌کنیم پرداخت مطالبات را به‌روز کرده و بدهی‌های دانشگاه را به صفر برسانیم. من همیشه مدافع حقوق پرسنل و پرستاران خواهم بود.

وی در ادامه گفت:در برخی پرداخت‌ها تا ۲۴ ماه پرداختی داشته‌ایم و به‌طور متوسط ۹ ماه پرداختی داریم. نیروهای محیطی نیز در اولویت اول این پرداخت‌ها قرار دارند.

امیری با اشاره به صرفه‌جویی‌های مالی دانشگاه گفت:از ۱۰۰ قراردادی که دانشگاه دارد، تنها در پنج قرارداد توانستیم حدود دو میلیارد تومان را به نفع دانشگاه مدیریت کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اجرای یک طرح عمرانی مهم خبر داد و بیان داشت:یک طرح بزرگ جامع را در دانشگاه دنبال می‌کنیم. قرار است ۶۳ هکتار از زمین‌های پردیس دانشگاهی کمالوند که پیش‌تر قرار بود به مسکن و شهرسازی واگذار شود، برای تأمین مسکن همکاران دانشگاه اختصاص یابد.

وی افزود:این شهرک دانشگاهی خارج از طرح مسکن ملی احداث می‌شود و در آن طرح‌های ۲۵ ساله توسعه دانشگاه بازتعریف خواهد شد.

امیری در پایان گفت:درست است که کمبودهایی در دانشگاه وجود دارد، اما با همت جمعی می‌توان در همه حوزه‌ها فعالیت کرد و رو به جلو حرکت کرد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اتکا به تلاش پرستاران و کارکنان، مسیر توسعه را ادامه خواهد داد.