پس از ماه‌ها تلاش در فصل برداشت، کشاورزان لرستانی بالاخره مطالبات خود را از محل فروش تضمینی گندم دریافت کردند. مسئولان استانی از تسویه کامل بدهی‌ها و اجرای طرح خرید تضمینی خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از تسویه نهایی مطالبات گندم‌کاران استان خبر داد و گفت: مطالبات همه کشاورزانی که گندم خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل داده‌اند، به طور کامل پرداخت شده است.

سعید دارابی افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۲۱۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده و مبلغ ۴.۴۸ همت بابت این خریدها به‌حساب آنان واریز شده است.

دارابی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: خوشبختانه فرایند خرید تضمینی گندم در استان بدون مشکل خاصی پیش رفت و پرداخت‌ها نیز طبق زمان‌بندی صورت گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در ادامه از همراهی کشاورزان، مراکز خرید و دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌های مرتبط بود و امید است با تداوم این تعامل، روند خرید در سال‌های آینده نیز با کیفیت بیشتری دنبال شود.

