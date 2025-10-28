باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وحید هاشمیان رکورد زد! + فیلم

با اخراج وحید هاشمیان، او رکورددار زودترین اخراج بین سرمربی های پرسپولیس را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روند ضعیف نتیجه‌گیری پرسپولیس در فصل جدید باعث شده تا موضع‌گیری مدیران باشگاه علیه وحید هاشمیان علنی‌تر شود و این سرمربی جوان  زودتر از مربیان دیگر پرسپولیس اخراج شود.

 

 
مطالب مرتبط
وحید هاشمیان رکورد زد! + فیلم
young journalists club

راه دلالان به باشگاه پرسپولیس هموار شد

نظر استقلالی معروف در مورد وحید هاشمیان

وحید هاشمیان رکورد زد! + فیلم
young journalists club

اولین بازی مدافع سرشناس برای پرسپولیس

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم
۱۸۰۵

شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
روزی که به عنوان مبارزه با استکبار جهانی ماندگار شد + فیلم
۱۱۳۷

روزی که به عنوان مبارزه با استکبار جهانی ماندگار شد + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم
۷۴۷

جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم
۴۱۶

ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
در انتخاب وسایل برقی مناسب برای منزل دقت کنید + فیلم
۲۴۸

در انتخاب وسایل برقی مناسب برای منزل دقت کنید + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.