وحید هاشمیان رکورد زد! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0646\u062f \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u0645\u0648\u0636\u0639\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0648\u062d\u06cc\u062f \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0646\u06cc\u200c\u062a\u0631 \u0634\u0648\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 \u0632\u0648\u062f\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0628\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u062e\u0631\u0627\u062c \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0