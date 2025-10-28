اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0647\u0644 \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u0633\u0646\u0646\u062f\u062c \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a\u060c \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644\u060c \u062d\u0641\u0638 \u0648 \u062f\u0639\u0627\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n