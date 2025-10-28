باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم + فیلم

چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج به کار خود پایان داد.

در این مراسم افراد برتر رشته های مختلف قرائت، ترتیل، حفظ و دعاخوانی معرفی شدند.

 

مطالب مرتبط
اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم + فیلم
young journalists club

حضور دانش آموزان در بزرگترین رویداد قرآنی ایران + فیلم

اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم + فیلم
young journalists club

کنگره بین المللی قرآن نِگِل + فیلم

اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم + فیلم
young journalists club

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم
۱۸۰۵

شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
روزی که به عنوان مبارزه با استکبار جهانی ماندگار شد + فیلم
۱۱۳۷

روزی که به عنوان مبارزه با استکبار جهانی ماندگار شد + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم
۷۴۷

جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
در انتخاب وسایل برقی مناسب برای منزل دقت کنید + فیلم
۲۴۸

در انتخاب وسایل برقی مناسب برای منزل دقت کنید + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم
۲۱۶

ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.