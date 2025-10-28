در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه «وادی حسن» در شهر جنین واقع در کرانه باختری ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های منابع محلی، دو شهروند فلسطینی در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه «وادی حسن» در شهر جنین واقع در کرانه باختری به شهادت رسیدند. این حمله که با دستور مستقیم سازمان اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) انجام شد، منزلی مسکونی در روستای کفرقود واقع در شمال غرب جنین را هدف قرار داد.

برخی منابع نیز از شهادت سه فلسطینی در این حمله خبر داده‌اند که حتی رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز این آمار را تأیید کرده است. این رویداد نشان‌دهنده تشدید عملیات‌های نظامی در کرانه باختری و افزایش تنش‌ها در این منطقه است.

شاهدین عینی گزارش داده‌اند که پس از این بمباران، نیرو‌های اشغالگر پیکر‌های دو شهید فلسطینی را از محل حادثه انتقال داده‌اند. همزمان با این حمله، درگیری‌های مسلحانه شدیدی بین نیرو‌های مقاومت فلسطین و ارتش اشغالگر در اطراف منطقه هدف‌گیری شده درگرفت که در جریان آن صدای تبادل آتش و انفجار‌های متعدد به گوش رسیده است.

بر اساس مشاهدات میدانی، منطقه جنین همچنان تحت محاصره نظامی قرار دارد و پرواز گسترده پهپاد‌های شناسایی و دو فروند بالگرد نظامی آپاچی بر فراز این شهر ادامه دارد. منابع محلی تأیید کرده‌اند که نیرو‌های رژیم صهیونیستی کماکان خانه‌ای را در منطقه وادی حسن تحت محاصره داشته و درگیری‌ها در این منطقه پراکنده ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: شهر جنین ، حمله هوایی اسرائیل
