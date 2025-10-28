یک کشته و ۶ مصدوم در تصادف کمربندی شیراز

برخورد کامیون و خودروی سواری در کمربندی شیراز یک کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در مسیر کمربندی امام خمینی شیراز (بعد از شهرک صنعتی)، بلافاصله نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

او گفت: در این تصادف، یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست داده بود و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: ۲ نفر از مصدومان حادثه، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان نمازی و ۴ نفر دیگر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند تا خدمات درمانی تخصصی به آن‌ها ارائه شود.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

