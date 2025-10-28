باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رویداد گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون + فیلم

رویداد گردشگری روستا‌های بخش مرکزی در شهرستان تیران و کرون بالغ بر ۵۰ هزار نفر مخاطب داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۵ روستای بخش مرکزی تیران و کرون در یک رویداد گردشگری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

معرفی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، آداب و رسوم و سبک زندگی روستایی از اهداف برگزاری این رویداد بود.

 

 

مطالب مرتبط
رویداد گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون + فیلم
young journalists club

رشد اقتصادی روستا در سایه هم نفسی با طبیعت + فیلم

رویداد گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون + فیلم
young journalists club

روستای ارمنی نشین زرنه، میزبان جشنواره روستا با حضور اقوام + فیلم

رویداد گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون + فیلم
young journalists club

برگزاری جشنواره انار در روستای گردشگری مارین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
۵ عاملی که باعث ایجاد درد در شانه می‌شود + فیلم
۵۲۸

۵ عاملی که باعث ایجاد درد در شانه می‌شود + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم
۴۹۴

ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
وحید هاشمیان رکورد زد! + فیلم
۴۶۶

وحید هاشمیان رکورد زد! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
طرز فکر اشتباهی که برای درمان ریزش مو وجود دارد + فیلم
۴۶۱

طرز فکر اشتباهی که برای درمان ریزش مو وجود دارد + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ به پنج دروغ ترامپ علیه ایران + فیلم
۴۵۴

پاسخ به پنج دروغ ترامپ علیه ایران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.