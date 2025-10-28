رویداد گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06f1\u06f5 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0631\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u060c \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u060c \u0622\u062f\u0627\u0628 \u0648 \u0631\u0633\u0648\u0645 \u0648 \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0